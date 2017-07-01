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Кому жаловаться?


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Вчера, 13:13
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- Куда обратиться с проблемой, когда владельцы авто ставят свои машины на газоны, в зелёную зону?
Тамара Семёновна, 18 микрорайон


Прежде всего мы бы вам рекомендовали обратиться в свою управляющую компанию. Конечно, машины с газонов они не выгонят, но, может быть, вкопают пару секций ограждения-штакетника. Обычно этого бывает достаточно, чтобы прекратить безобразие. Остальные методы, как правило, оказываются менее эффективными. Тем не менее они есть. Например, можно пожаловаться на нарушителей в административную комиссию администрации АГО. Стоянка транспорта в зелёной зоне является нарушением правил благоустройства территории, и за это полагается штраф. Естественно, что у комиссии нет оперативной службы, которая бы по первому же звонку выдвинулась на место и зафиксировала нарушение. Подобное происходит только во время профилактических рейдов, и мы всей душой верим, что они действительно проводятся. Но ждать, что приедут именно в ваш двор, и надеяться, что нарушитель будет стоять на газоне именно тогда, когда приедут (а будет это явно в течение рабочего дня), не стоит. Лучше зафиксировать факт самостоятельно. Достаточно фотографии или видеосъёмки, на которых будет чётко видно, что машина стоит на газоне и какой именно рядом дом и какой район города. Обязательно обозначить время и дату съёмки, номер транспортного средства нарушителя. И всё это вместе с заявлением лично или по электронной почте отправить в администрацию АГО. Телефон комиссии 52-31-40.


Анастасия КУРМАЗОВА

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