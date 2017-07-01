Почему не платит «Вернисаж»?

- Что известно о «Вернисаже» - агентстве недвижимости, которое обанкротилось? По решению Арбитражного суда Иркутской области я признана кредитором, но получила сущие копейки – меньше 10 процентов тех денег, которые вложила. Когда будут остальные деньги?
Ирина Викторовна
По информации Игоря РУДНЕВА, конкурсного управляющего агентства недвижимости «Вернисаж», с должниками они рассчитались. Каждый получил 8 процентов от своего вклада. Это те деньги, которые были получены в ходе конкурсного производства от продажи имущества «Вернисажа».
Как мы уже писали («Когда «Вернисаж» расплатится?» - «В» от 9 марта 2017 года)
, решением Арбитражного суда Иркутской области от 8 ноября 2013 года ООО «Агентство недвижимости «Вернисаж» было признано банкротом, его долг составил 182 млн. 457 тысяч рублей, пени и штрафы – 4 млн. 832 тысячи рублей. У должника осталось 789 кредитов частным лицам.
Задача конкурсного управляющего – продать имущество банкрота, чтобы расплатиться с кредиторами. С этой целью в конце 2016 года был продан торговый центр «Пять звезд», который был основным капиталом банкрота. Его выставили на торги за 56 млн. рублей, но продали гораздо дешевле - всего за 21 млн. рублей.
Ольга КРАСНОВА
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