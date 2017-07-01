Как доехать до водохранки?

Людмила Ивановна

Настя ЖИЛКИНА

Напомним, что вопросы относительно общественного транспорта вы можете задавать в транспортный отдел администрации АГО по телефону 50-41-38. Мы набрали этот номер и услышали, что на летний период до Еловского пруда продлён маршрут № 40. На всякий случай прежде чем сесть в маршрутку, уточняйте у водителя, едет ли он на водохранку, предупредили нас в транспортном отделе. Спасибо, мы знаем, что у ангарских перевозчиков в последнее время слишком много свободы действий.