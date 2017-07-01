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Как доехать до водохранки?


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Вчера, 13:20
 Количество просмотров: 74
    

- Ходит ли до водохранки какой-нибудь общественный транспорт?
Людмила Ивановна


Напомним, что вопросы относительно общественного транспорта вы можете задавать в транспортный отдел администрации АГО по телефону 50-41-38. Мы набрали этот номер и услышали, что на летний период до Еловского пруда продлён маршрут № 40. На всякий случай прежде чем сесть в маршрутку, уточняйте у водителя, едет ли он на водохранку, предупредили нас в транспортном отделе. Спасибо, мы знаем, что у ангарских перевозчиков в последнее время слишком много свободы действий.

Настя ЖИЛКИНА
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