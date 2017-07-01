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Когда восстановят?


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Вчера, 13:24
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- Я лично знал Павла Васильевича КУРДЮКОВА, когда стою на остановке «Музей часов», то мне обидно смотреть на затёртую, тёмную, некрасивую мемориальную доску с его именем. Неужели городской бюджет не может себе позволить её восстановить? Ведь не так много в городе таких известных и заслуженных людей.
Пётр Денисович


Когда восстановят?
Вклад Павла КУРДЮКОВА в историю нашего города бесценен. Единственное, что мы можем, - достойно его имя увековечить.
Фото Николая СТЕРНИНА


Вопрос нашего читателя мы задали директору Ангарского городского музея Вере Илларионовне ПАВЛОВЕЦ. И она объяснила нашей газете:

- Памятная доска, которая сейчас установлена создателю музея часов Павлу Васильевичу Курдюкову, выполнена из настоящего розового мрамора и установлена в 2002 году. Это значит, что для мемориальной доски она не старая. Однако мы тоже видим, что ее необходимо обновить. Планируем это сделать в следующем году. Нас ждут две юбилейные даты - 28 августа 2018 года Павлу Васильевичу исполнилось бы 110 лет, а музею часов исполнится в следующем году 50 лет. Мы уже начали большую подготовительную работу к этим датам: планируем снять фильм о музее, издать книгу и, конечно, обновить мемориальную доску. Даже рассматриваем возможность изготовить её с барельефом. Пока ищем талантливых авторов и рассчитываем стоимость.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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