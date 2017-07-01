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Чью семью вы считаете идеальной?


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Сегодня, 01:07
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Повод: 8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности

Чью семью вы считаете идеальной?
Памятник Петру и Февронии установлен в Ангарске рядом с кафедральным собором. Такие памятники есть во многих городах России. Говорят, что это идея супруги Дмитрия МЕДВЕДЕВА.
Фото Николая СТЕРНИНА


Кто такие?

Всероссийский день семьи, любви и верности еще называют Днем Петра и Февронии – святых, почитаемых православными покровителями семьи и любви.

Петр был младшим братом княжившего в Муроме Павла, к жене которого по ночам начал летать змей. Петр убил развратника, но перед смертью был обрызган его ядовитой кровью. Вылечить Петра взялась простая крестьянская девушка Феврония, но поставила условие: князь должен был жениться на ней. Князь обещал, но не женился. Феврония вылечила его, но не до конца. Когда болезнь вернулась, вернулся и Петр к Февронии.

В старости они приняли монашество и завещали похоронить себя в одном гробу с тонкой перегородкой посередине. Скончались святые в один день и один час. Дважды их тела разносили по разным храмам, но чудесным образом они оказывались рядом. Сейчас их мощи хранятся в Троицком женском монастыре города Мурома. Частица мощей Петра и Февронии есть в храме поселка Тельма.

Елена ДЖУГАШВИЛИ, замначальника управления
Министерства социального развития, опеки
и попечительства:

- Идеальная семья? Наверное, это та, которая прошла испытание… разводом, но сумела сохранить уважительное отношение друг к другу. Я лично считаю, что бывших семей не бывает, если в них есть дети. Супруги просто обязаны общаться нормально, договариваться и помогать друг другу растить совместных детей даже в том случае, если не сложилась их совместная жизнь. Но этого практически не случается. Чаще всего ребенок становится разменной монетой для решения материальных, жилищных и других споров между супругами. Им манипулируют, угрожают, досаждают, доказывают, унижают, его делят... И не только такие, как совершенно потерявший стыд актер Панин, но и, казалось бы, вполне себе нормальные, приличные люди.
В идеальной семье люди уступают друг другу. Но тогда они никогда и не разведутся.

Виктор ШОПЕН, депутат Законодательного собрания
Иркутской области:

- Идеальных семей не бывает. Жизнь прожить не поле перейти. О том, каково это, лучше всех написал Степан ЩИПАЧЕВ, советский поэт:

Любовью дорожить умейте,
Годами дорожить – вдвойне.
Любовь не вздохи на скамейке
И не прогулки при луне.
Все будет: слякоть и пороша.
Ведь вместе надо жизнь прожить.
Любовь с хорошей песней схожа,
А песню нелегко сложить.


Сергей БРЕНЮК, депутат
Законодательного собрания
Иркутской области:

- Это семья Владимира Николаевича МУТИНА, старейшего коммуниста и журналиста, который 30 лет работал в газете «Знамя коммунизма». С супругой Людмилой Александровной они вместе уже 58 лет. Идеальной их семью считаю потому, что оба супруга умеют дорожить друг другом, беречь друг друга. Владимир Николаевич - человек интеллигентный, воспитанный, он бережно относится ко всем людям, а к своей жене и дочери - особенно бережно, я бы сказал - трепетно. Мы с женой вместе 40 лет, в марте отметили рубиновую свадьбу. У нас две дочери и одна внучка. Живем. Больше ничего не скажу, но если кто-то скажет, что наша семья идеальная, то не ошибется.

Сергей ЧУПУРОВ,
работник ВСЖД:

- Среди моего окружения таких семей не припомню. Всегда что-то мешает назвать брак идеальным. Петр и Феврония, хотя и были реальными людьми, но жили так давно, что уже кажутся не живыми людьми, а красивой легендой. Когда-то давно я прочитал книгу «Николай и Александра» о семье последнего российского императора и стал интересоваться дальше. Пожалуй, только эта семья была и есть для меня пример. Они были половинками одного целого. Хотя многие считали Николая II слишком подверженным влиянию жены (подкаблучником), это было не так. Да и она разделила с мужем не только лучшие годы его правления, но изгнание и жуткую смерть.

Андрей ИСТОМИН,
декан факультета управления
бизнеса АнГТУ:

Чью семью вы считаете идеальной?

- Семью можно назвать идеальной, если для обоих супругов их личная жизнь стоит хотя бы на втором, если уж не на первом месте после работы. А вот идеальную жену назвать могу. Живём с ней вместе уже больше 25 лет.

Елена ЦЕЛЮТИНА, председатель клуба
«Академия на грядках»:

- Я знаю очень много крепких и достойных семей с хорошо воспитанными детьми и внуками. На хороших семьях Россия держится. Но все люди разные, кто-то не хочет, чтобы о них говорили, писали - боятся, что сглазят. Поэтому конкретные фамилии называть не буду.

Игорь ВАНКОН,
директор реабилитационного центра
«Перекресток семи дорог»:

- Идеальных пар, наверное, не бывает. Идеал - это непостижимое. Но у нас есть знакомая семейная пара врачей – Сергей и Инесса, которые вместе 37 лет. Характеры у мужа и жены разные, но нужный градус семейной температуры поддерживает мудрая жена. Эта семья выдержала не одно испытание. Инессе была нужна операция в кардиологическом центре Новосибирска. Сергей был сильно занят на работе, но всё же он поехал с ней. Операция прошла удачно, Инесса поправилась. Несомненно, это и заслуга мужа, который был рядом. Я стараюсь учиться у них, хотя в каждой семье свои правила. Мы с женой Ириной знаем, какие вопросы нам решать вместе, а какие каждый может взять на себя. У нас распределены семейные обязанности. Так, я мою посуду, могу приготовить еду. А вот мыть полы не люблю. Ирина мне это прощает.

Священник Владимир КУЗЬМИНЫХ,
клирик храма Успения Божией Матери:

- Идеальных семей нет. Это утопия. К идеалу надо стремиться. Потому что когда идеала достигнешь, что делать? И у меня не идеальная семья, не буду вас обманывать. Даже у патриархов не всё идеально было в семьях. Семья - это маленькая церковь, маленькое государство, а значит, проблемы большого государства не могут семьи не касаться. Надо жить не тужить, никому не досаждать. Помнить, что терпение и труд всё перетрут: все проблемы, все невзгоды. Семья держится на доверии. Я доверяю супруге, а она мне. Есть книга с правилами семейного устройства – «Домострой», можно по ней учиться жить. Заповеди нам были даны Господом, надо их соблюдать.

Анастасия МОСКАЛЕНКО,
режиссёр компании «DANCER-холл»:

Чью семью вы считаете идеальной?
- Хочется, чтобы мы с мужем были идеалом для своих детей. 2 июля мы с супругом Дмитрием отметили 23 года семейной жизни, а знакомы уже 26 лет. Сыну Вадиму 19 лет, дочери Арине 9. Хотелось бы еще столько же прожить в любви и согласии. За эти годы было всякое. Был период, когда я хотела быть главной, всё решать. Но это уже в прошлом, сейчас мне просто хочется быть с супругом рядом. Однажды я прочитала слова, которым стараюсь следовать в семейной жизни: «Не иди впереди меня - я могу не пойти вослед. Не иди позади меня - я могу не возглавить. Иди рядом со мной и будь мне другом». С каждым годом я всё больше понимаю, что рядом со мной мой человек. Семейная жизнь – большой труд. Чем больше вы живёте вместе, чем больше преодолеваете трудностей, тем крепче становится ваша семья.

Татьяна ГУРШПОН,
директор МАНО ЛДЦ:

- Супруги ЩЕТИНИНЫ. Елена Николаевна заведует терапевтическим отделением в нашей поликлинике. Владимир Алексеевич – врач-терапевт, руководит работой медицинской комиссии в военкомате. Они уже больше 40 лет вместе. Со студенческой скамьи и в горе, и в радости. Двое детей, четверо внуков. Их семья проверена временем, которое их не разлучило, а продолжает объединять. Они во всем друг другу помогают и стремятся каждую свободную минуту провести вместе. Их сложно представить друг без друга. А когда супруги в глазах знакомых являются единым целым – это ли не идеал?
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