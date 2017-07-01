Какие документы?

Анна Матвеевна



Ольга САНИНА

Главное доказательство для присвоения статуса «Дитя войны» ваш возраст и нынешнее место жительства. По закону Иркутской области от 15 июля 2013 года № 66-ОЗ этот статус присваивается гражданам Российской Федерации, родившимся с 23 июня 1923 года до 3 сентября 1945 года и проживающим в Иркутской области.Для оформления документа – решения о признании ребенком войны - необходим только паспорт. Обратиться можно как в соцзащиту (ул. Коминтерна, 41), так и в многофункциональный центр (квартал 84, дом 16, и ул. Ворошилова, 65).После публикации информации, что дети войны получат 2 тысячи рублей, они поспешили оформить документы о присвоении им этого звания. Поэтому в соцзащите создалась очередь. Напоминаем нашим читателям, что эту разовую выплату выдадут только к 9 мая 2018 года, поэтому не следует толкаться в очереди, время еще есть.