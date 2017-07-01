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Какие документы?


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- Вы написали, что дети войны 9 мая 2018 года получат по 2 тысячи рублей (газета «Время» от 1 июля). В понедельник, 3 июля, пришла в соцзащиту, но там полно народу, не смогла узнать, какие нужны документы, чтобы получить статус «Дитя войны».
Анна Матвеевна


Главное доказательство для присвоения статуса «Дитя войны» ваш возраст и нынешнее место жительства. По закону Иркутской области от 15 июля 2013 года № 66-ОЗ этот статус присваивается гражданам Российской Федерации, родившимся с 23 июня 1923 года до 3 сентября 1945 года и проживающим в Иркутской области.

Для оформления документа – решения о признании ребенком войны - необходим только паспорт. Обратиться можно как в соцзащиту (ул. Коминтерна, 41), так и в многофункциональный центр (квартал 84, дом 16, и ул. Ворошилова, 65).

После публикации информации, что дети войны получат 2 тысячи рублей, они поспешили оформить документы о присвоении им этого звания. Поэтому в соцзащите создалась очередь. Напоминаем нашим читателям, что эту разовую выплату выдадут только к 9 мая 2018 года, поэтому не следует толкаться в очереди, время еще есть.

Ольга САНИНА


Кстати
Статус «Дитя войны» дает право получать ежемесячную денежную выплату в размере 447 рублей. Но если разовую помощь в 2 тысячи рублей сможет получить каждый ребенок войны независимо от того, есть ли у него другая льгота, то ежемесячную денежную выплату в 447 рублей может получать только тот, у кого нет другой льготы. Эта мера социальной поддержки предоставляется только по одному из оснований по выбору льготника.
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