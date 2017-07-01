.
,

Почему не дали?


0

Сегодня, 02:13
 Количество просмотров: 24
    

- Мне сегодня отказались продать проездной билет до Иркутска, потому что я не предъявил справку на единый проездной билет. Это правомерно?
Владимир ПЕТРИК


Правомерно. Потому что существует порядок выдачи единых проездных билетов на основании определённого перечня документов:

- распоряжение из соцзащиты на получение ЕСПБ (именно этот документ иногда называют справкой);
- справка МСЭ (для инвалидов);
- удостоверение (для ветерана труда);
- паспорт;
- СНИЛС.

Отсутствие какого-либо из документов даёт право диспетчеру отказать вам в продаже ЕСПБ. Не забывайте: диспетчер находится на работе и должен действовать в соответствии с инструкцией, не вводите его в грех.

КСТАТИ

Проездные билеты до Иркутска (на 20 поездок за 150 рублей) можно получить в газетных киосках по адресам:

- поликлиника № 1 (73 кв-л);
- БСМП (22 мрн);
- магазин «Мелодия» (210 кв-л);
- магазин «Прибрежный» (29 мрн);
- магазин «Карлен» (106 кв-л);
- магазин «Весна» (84 кв-л);
- ТЦ «Город А» (13 мрн);
- ТЦ «Элегант» (8 мрн);
- «Жилищное управление» (82 кв-л, дом 25), в кассе с 8.30 до 16.00;
- парикмахерская «LLL» (кв-л Л, дом 3), остановка «Октябрь», с 9 до 15 часов;
- редакция нашей газеты.
Реализация проездных идёт с 20-го числа по пятое.
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
В СВОБОДНОМ ПОЛЁТЕ
60 не возраст
Наставника не забыли
Все новости категории

Реклама


СРОЧНО ТЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
т. 8-950-134-77-30
т. 8-964-809-78-16 _________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Убивать не хотел
Серьги за косы
Под замком
Все новости категории

Общество
Через расстояния
Не тратя время и нервы
Две сотни не сдали
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Статей за Июль 2017 (84)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru