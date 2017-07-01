Почему не дали?

- Мне сегодня отказались продать проездной билет до Иркутска, потому что я не предъявил справку на единый проездной билет. Это правомерно?
Владимир ПЕТРИК
Правомерно. Потому что существует порядок выдачи единых проездных билетов на основании определённого перечня документов:
- распоряжение из соцзащиты на получение ЕСПБ (именно этот документ иногда называют справкой); - справка МСЭ (для инвалидов); - удостоверение (для ветерана труда); - паспорт; - СНИЛС.
Отсутствие какого-либо из документов даёт право диспетчеру отказать вам в продаже ЕСПБ. Не забывайте: диспетчер находится на работе и должен действовать в соответствии с инструкцией, не вводите его в грех.
КСТАТИ
Проездные билеты до Иркутска (на 20 поездок за 150 рублей) можно получить в газетных киосках по адресам:
- поликлиника № 1 (73 кв-л); - БСМП (22 мрн); - магазин «Мелодия» (210 кв-л); - магазин «Прибрежный» (29 мрн); - магазин «Карлен» (106 кв-л); - магазин «Весна» (84 кв-л); - ТЦ «Город А» (13 мрн); - ТЦ «Элегант» (8 мрн); - «Жилищное управление» (82 кв-л, дом 25), в кассе с 8.30 до 16.00; - парикмахерская «LLL» (кв-л Л, дом 3), остановка «Октябрь», с 9 до 15 часов; - редакция нашей газеты. Реализация проездных идёт с 20-го числа по пятое.