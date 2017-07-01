Как работает почта?

июля (понедельник) вообще сделали выходным. С чем связан такой неудобный график, когда почта будет работать в обычном режиме?

Михаил

Елена КЛИМОВА

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По информации Валерии ГОРЕЛИК, главного специалиста по корпоративным коммуникациям УФПС по Иркутской области, отделение почты № 13 с 28 июня по 7 июля работает по сокращенному режиму в связи с отпуском оператора и наличием двух вакансий.Руководство Ангарского почтамта принимает меры для укомплектования штата, взаимодействует с центром занятости, размещает информацию о вакансиях.Короче, на почте не хватает сотрудников, поэтому как будет работать почтовое отделение № 13 8 июля и далее, никто сказать не может.