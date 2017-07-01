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Как работает почта?


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Сегодня, 02:15
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- Отделение почты № 13 (ул. Карла Маркса, 57) с 28 июня работает по полдня: один день - с 10 до 15 часов, следующий день - с 14 до 19 часов и т.д. 3
июля (понедельник) вообще сделали выходным. С чем связан такой неудобный график, когда почта будет работать в обычном режиме?
Михаил


По информации Валерии ГОРЕЛИК, главного специалиста по корпоративным коммуникациям УФПС по Иркутской области, отделение почты № 13 с 28 июня по 7 июля работает по сокращенному режиму в связи с отпуском оператора и наличием двух вакансий.

Руководство Ангарского почтамта принимает меры для укомплектования штата, взаимодействует с центром занятости, размещает информацию о вакансиях.

Короче, на почте не хватает сотрудников, поэтому как будет работать почтовое отделение № 13 8 июля и далее, никто сказать не может.

Елена КЛИМОВА

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