Как работает почта?

- Отделение почты № 13 (ул. Карла Маркса, 57) с 28 июня работает по полдня: один день - с 10 до 15 часов, следующий день - с 14 до 19 часов и т.д. 3
июля (понедельник) вообще сделали выходным. С чем связан такой неудобный график, когда почта будет работать в обычном режиме?
Михаил
По информации Валерии ГОРЕЛИК, главного специалиста по корпоративным коммуникациям УФПС по Иркутской области, отделение почты № 13 с 28 июня по 7 июля работает по сокращенному режиму в связи с отпуском оператора и наличием двух вакансий.
Руководство Ангарского почтамта принимает меры для укомплектования штата, взаимодействует с центром занятости, размещает информацию о вакансиях.
Короче, на почте не хватает сотрудников, поэтому как будет работать почтовое отделение № 13 8 июля и далее, никто сказать не может.
Елена КЛИМОВА
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