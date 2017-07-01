Куда смотрели?

Иван Николаевич

Ольга КРАСНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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По информации Анны СОКОЛОВОЙ, помощника прокурора Ангарска, прежняя администрация выдала ангарчанину земельный участок в аренду на законных основаниях. В то время Земельный кодекс предусматривал такую процедуру. Новый закон, который запрещает выдавать земельные участки без конкурса, вступил в силу 1 марта 2015 года.История такая: в 2014 году участок земли был выдан в аренду третьему лицу, тот в марте 2016 года передал свое право на аренду другому физическому лицу, А.О. ДМИТРИЕВУ, что также разрешено Земельным кодексом.Тревогу забили жители дома № 6 микрорайона 33, когда в июне прошлого года без их согласия, но под их окнами началось строительство двухэтажного здания и гаражных боксов на 29 машин. Выяснилось, что новый арендатор обратился в администрацию за разрешением и получил его. На строительство комплекса гостиниц и гостевой парковки. Разрешение на строительство гаражей ему не выдавалось.Почему А.О. Дмитриев самовольно построил гаражи, при этом вышел за границы арендуемого участка? Не знаем. Встретиться с редакцией он отказался. Можем предположить, что, взявшись за строительство гаражей, хотел изменить вид объекта строительства, как это у нас нередко случается. Но не успел.В 2016 году жители дома обратились в прокуратуру, откуда обращение направили в администрацию АГО - собственнику земельного участка, которая подала иск в суд. Ангарский городской суд признал постройку в 33 микрорайоне самовольной, обязал арендатора снести и гаражи, и здание. Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре.Но точка в этой истории еще не поставлена. Прокуратура оспаривает в суде законность разрешения на строительство комплекса гостиниц и парковки, выданного управлением архитектуры и градостроительства администрации АГО.- считает А.В. Соколова.