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Если потеряли?


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- Потеряла свидетельство на право собственности на квартиру. Где и как получить дубликат?
Анна Сергеевна


С июля 2016 года Росреестр прекратил выдачу свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимость, в том числе повторных. Теперь это право удостоверяется только выпиской из единого государственного реестра прав. Нововведение вызвано вступлением в силу федерального закона № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

При этом жителям Иркутской области не требуется обменивать ранее выданные свидетельства на выписки из ЕГРП. Для подтверждения регистрации прав на недвижимое имущество государственные органы власти и местного самоуправления обязаны принимать как выписку из единого государственного реестра прав, так и свидетельство.

В случае утери свидетельства можно сделать запрос на сайте Росреестра, в разделе «Электронные услуги и сервисы», или обратиться в многофункциональные центры или офисы кадастровой палаты. Выписка из ЕГРП может быть представлена в электронном или бумажном виде

Ольга КРАСНОВА
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