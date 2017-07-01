Если потеряли?

Анна Сергеевна

Ольга КРАСНОВА

С июля 2016 года Росреестр прекратил выдачу свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимость, в том числе повторных. Теперь это право удостоверяется только выпиской из единого государственного реестра прав. Нововведение вызвано вступлением в силу федерального закона № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».При этом жителям Иркутской области не требуется обменивать ранее выданные свидетельства на выписки из ЕГРП. Для подтверждения регистрации прав на недвижимое имущество государственные органы власти и местного самоуправления обязаны принимать как выписку из единого государственного реестра прав, так и свидетельство.В случае утери свидетельства можно сделать запрос на сайте Росреестра, в разделе «Электронные услуги и сервисы», или обратиться в многофункциональные центры или офисы кадастровой палаты. Выписка из ЕГРП может быть представлена в электронном или бумажном виде