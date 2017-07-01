Как запретить?

Василий Андреевич

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Действительно, есть немало способов, чтобы отнять у человека квартиру, дачу, гараж или земельный участок. Но у жителей Иркутской области есть возможность защитить свою недвижимость.Как сообщает федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), каждый владелец недвижимости может подать заявление, что сделки по принадлежащему ему имуществу могут производиться только при его личном участии. Такая мера предусмотрена федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». Если владелец умер, то правом распорядиться его недвижимостью смогут только его наследники.Заявление о запрете на сделки с недвижимостью без личного участия ее собственника можно подать в электронном виде в личном кабинете на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru), обратиться в офис федеральной кадастровой палаты или МФЦ. В результате в единый реестр недвижимости будет внесена соответствующая запись, недвижимость будет находиться под особым контролем - без личного участия собственника с ней нельзя будет совершить никаких действий: ни продать, ни подарить, ни сдать в залог или аренду. Орган регистрации прав не будет рассматривать документы на такие сделки, если их представит человек (организация), который не является собственником недвижимости или его законным представителем.