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Где ловушки?


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Сегодня, 18:19
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- Пожалуйста, расскажите о тех ловушках, которые могут подстерегать в нашем городе тех, кто решил купить квартиру.
Вера


Где ловушки?
А. ЛАКТИОНОВ «Переезд на новую квартиру», 1952 год. В те годы квартиры не покупали, а получали.

Каждый из нас хоть раз в жизни покупал или продавал квартиру. Многие доверяют этот вопрос квартирным агентствам, которые выступают в качестве профессиональных посредников при подготовке документов сделки. На что следует обратить внимание покупателям в этом случае, читателям расскажет наш эксперт Светлана КАЖАЕВА.

Во-первых, нужно осознавать, какой договор вы заключаете с агентством, прописано ли в нем, что агентство несет ответственность, если в силу каких-то обстоятельств сделка будет признана недействительной. Если агентство не несет никакой ответственности, зачем вы ему платите? Деньги платятся за чистоту сделки, чтобы все было досконально проверено и участник сделки не пострадал.

Сама процедура продажи или покупки - вещь непростая. Самостоятельно покупать или продавать квартиру - это риск.

Когда вы выбираете квартиру, обязательно поинтересуйтесь, кто продавец. Почему-то люди на это мало внимания обращают, а присмотреться надо: иногда уже по поведению человека можно догадаться, что он психически нездоров. Информация о состоянии здоровья людей у нас, конечно, закрыта, поэтому, когда заключаешь договор, необходимо обратить внимание на наличие пункта в договоре о том, что продавец психически здоров, не страдает хроническими заболеваниями, которые не позволяют ему понимать сущность происходящего. Если вы пользуетесь услугами риелтора, попросите, чтобы он взял справку у продавца квартиры о том, что тот не состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Если же квартира продается по доверенности и вы лично не видели собственника жилья, такая справка вам жизненно необходима. В случае, если продавец состоит на учете в ПНД, лучше отказаться от покупки такой квартиры - его родственники могут обратиться в суд и признать заключенную сделку недействительной. Вы как добросовестный приобретатель потратите деньги и останетесь ни с чем.

Не менее важна информация, что продаваемая квартира не обременена, не находится под залогом. К такой схеме продажи иногда прибегают люди, которые попали в трудную финансовую ситуацию и не могут найти из нее легальный выход, а также квартирные аферисты. Если вы попали на такого дельца, схема мошенничества будет следующей. Квартиру в банке он заложил, но этот факт в департаменте прав недвижимости еще не зафиксирован. Собственнику квартиры законодательством отводится определенный срок на оформление документов. Вот за этот срок мошенник может продать уже заложенную квартиру. Вы ее покупаете, а банк потом ее у вас заберет через суд, потому что залог был оформлен раньше, чем ваш договор купли-продажи.

Не поленитесь потребовать с продавца, чтобы он представил вам от банков, находящихся на территории и активно выдающих кредиты, свежую справку, что продаваемая вам квартира не заложена (надо сказать, что кредитные учреждения с удовольствием берут квартиры в залог в обеспечение кредита, особенно если в них никто не прописан). Это документ не является обязательным для такого рода сделок, но это охранная грамота для вас.

Случается, в договорах купли-продажи написано, что продаваемая квартира не обременена, а на самом деле имущество находится в найме на срок до года. В таком случае закон не требует регистрации этого обременения в департаменте прав недвижимости. Купив квартиру с обременением, о котором умолчал продавец, вы будете вынуждены ждать, пока не истечет срок найма.

Подготовила
Елена ДОЛГИХ

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