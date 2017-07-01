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Как разблокировать карту?


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Вчера, 23:24
 Количество просмотров: 24
    

- В конце июня пополнила свою транспортную карту льготника, а в начале июля денег на ней не оказалось, мне пришлось проезд в автобусе оплатить. Позвонила по телефону 52-10-10, мне предложили проехать в один из пунктов выдачи ТК для ее разблокировки. Опять ехать за свои кровные? Что за издевательство над льготниками?
Римма Александровна


Разобраться в том, что произошло, нам помогла Ольга НОСКОВА, кассир-оператор ООО «Социальная система». Она пояснила, что это частный случай. Скорей всего водитель поторопился и неправильно приложил социальную транспортную карту к терминалу, отчего она и не сработала. В этом случае пассажиру нужно оплатить проезд. А чтобы затем деньги вернуть, взять билет у водителя, с ним прийти в один из пунктов выдачи транспортных карт (третье окно на автостанции, МОРУЦ или билетные кассы ДК «Современник»), где написать заявление, которое передадут перевозчику. Как заверяет Ольга Носкова, тот разберется и вернет деньги пассажиру-льготнику.

Ольга КРАСНОВА

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