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Кто так моет?


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Вчера, 23:28
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- Всем плохо от жары. Почему в городе не поливают дороги? Куда делись поливочные машины?
Виталий


Одну такую работающую со щёткой машину мы видели однажды на улице Ленина. От поливалок дышится легче и людям, и растениям. Кроме того, полив диктуют нормативные документы и требования по санитарному содержанию дорог для предотвращения пыления, а также в жаркие периоды лета при температуре воздуха выше 25 градусов. Увы, но работающая на улицах города техника с полными баками воды – большая редкость.

Кто и как часто освежает ангарские улицы? Первым делом мы позвонили с таким вопросом в «Ангарский Водоканал», директор которого Александр АЛЕКСЕЕВ переадресовал нас к руководству МБУ «Березовая роща». Его директор Андрей КОЗЛОВ сообщил, что с его учреждением администрация АГО контракта не заключала. Но участвовать в помывке ангарских улиц поливочной машине ЗИЛ «Березовой рощи» всё же приходилось.

- К нам обратились предприниматели «Сибирской строительной компании», выигравшие аукцион по уборке улиц. У них сломалась машина, и мы два раза выезжали на уборку вместо них, - рассказал нашей газете Андрей Александрович.

Контракты по санитарной очистке и уборке улиц в 2017 году администрация заключила с двумя предприятиями -«Гермес» и «Сибирской строительной компанией», у которых имеется необходимая для этого техника. Это касается и обеспыливания - сбора так называемой мучки (то, чем посыпают дороги зимой). «Сибирская строительная компания», по ее словам, уже полностью использовала отпущенные на это бюджетом деньги, обработав в общей сложности почти 730 тысяч квадратных метров. А посыпка между тем продолжает лежать на многих улицах даже в центре. Надо понимать, что речь идет не о проливе всей улицы и прилегающей части тротуаров, как это было когда-то в советское время, а только лотковой части дороги, где скапливается эта самая мучка. Лето продолжается, впереди еще много жарких дней. Что нас ждет?

Оксана ТИХАЯ,
Ольга КНЯЗЕВА

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