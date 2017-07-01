Должникам дают?

А.П.



В.В. СЕМЕНОВ,

и.о. директора управления Министерства

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

по Ангарскому району

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Насчет справедливости не знаем, она у всех своя, но по закону, да, все сделано верно.В соответствии со ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.Пунктом 1 ст. 155 ЖК РФ определено, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом.Частью 14 ст. 155 ЖК РФ предусмотрена мера гражданско-правового воздействия на лиц, которые не полностью внесли плату за жилое помещение и коммунальные услуги (за исключением взносов на капитальный ремонт), в виде уплаты пени.На основании п. 118 постановления правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате одной коммунальной услуги в размере, превышающем сумму двух месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такого соглашения.