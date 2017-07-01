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Должникам дают?


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Вчера, 23:42
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- Я не получила субсидию по ЖКХ из-за того, что у меня накопились долги перед коммунальщиками. Справедливо ли меня лишили еще и субсидии в то время, когда я вся в долгах?
А.П.


Насчет справедливости не знаем, она у всех своя, но по закону, да, все сделано верно.
В соответствии со ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Пунктом 1 ст. 155 ЖК РФ определено, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом.

Частью 14 ст. 155 ЖК РФ предусмотрена мера гражданско-правового воздействия на лиц, которые не полностью внесли плату за жилое помещение и коммунальные услуги (за исключением взносов на капитальный ремонт), в виде уплаты пени.

На основании п. 118 постановления правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате одной коммунальной услуги в размере, превышающем сумму двух месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такого соглашения.

В.В. СЕМЕНОВ,
и.о. директора управления Министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
по Ангарскому району

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