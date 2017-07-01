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Имеют ли право?


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Вчера, 23:47
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Имеют ли право?

- Имеют ли право работники УК продавать справки?
Нина Анатольевна


Руководители управляющих компаний отвечают однозначно: «Да, такое право у нас есть. Потому что мы – коммерческая организация и оказываем свои услуги, в том числе и по выдаче справок, за деньги. Тем и живём». Однако знающие люди считают иначе.

В соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 8 федерального закона №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», изданного 27.07 2006 года, данные, получение которых предусматривается правами и определёнными российским законодательством обязанностями граждан, должны предоставляться на бесплатной основе. Согласно ч.1 ст.8 этого же закона граждане (физические лица) и организации (юридические лица) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных настоящим http://angvremya.ru/engine/skins/bbcodes/images/b.gifфедеральным законом и другими федеральными законами. Предоставляется бесплатно информация, затрагивающая права и установленные законодательством Российской Федерации обязанности заинтересованного лица.

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото с сайта gogle.ru



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