- Существуют стандарты оказания медицинской помощи, по которым женщины старше 60 лет обязаны проходить УЗИ матки ежегодно. По моим сведениям, в БСМП гинеколог никому не дает направлений на УЗИ, поэтому нужно обращаться в региональный фонд медицинского страхования и компанию «СОГАЗ». Они принимают такие жалобы и работают по ним, штрафуя медучреждение. Но почему сразу не сделать так, как положено?

Не представилась



К сожалению, наша читательница не только не представилась, но и отказалась оставлять свой номер телефона, поэтому нам не удалось узнать, в каких именно стандартах оказания медицинской помощи она прочитала о ежегодном обязательном прохождении УЗИ для женщин старше 60 лет.

В поисках ответа на данный вопрос мы обратились к специалистам. Заведующий отделением ультразвуковой диагностики городской больницы № 1 Игорь ЛЕЛЮК пояснил нашей газете:

- Порядок оказания медицинской помощи по УЗИ еще не утвержден. Периодичность прохождения диагностики включена в другие порядки. Что касается УЗИ матки, то его надо искать в приказе Министерства здравоохранения РФ № 272н от 1 ноября 2012 года «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология».

Открываем приложение № 20. Этапность оказания медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями. И читаем, что входит в обязательный минимум обследований гинекологических больных: «Ультразвуковое исследование (далее УЗИ) гениталий (1 раз в год, далее по показаниям), УЗИ молочных желез (1 раз в год, далее по показаниям). Маммография (в 35-36 лет первая маммография, в 35-50 лет - 1 раз в 2 года, старше 50 лет - 1 раз в год)».

Если женщина раньше никогда не делала УЗИ, то гинеколог даст на него направление, а потом только по показаниям, невзирая на возраст. Если эти показания есть, а врач их игнорирует и не назначает дополнительные обследования, то жаловаться действительно стоит. Только сначала надо обратиться к руководству лечебного учреждения: заведующей поликлиникой, заместителям главного врача или главному врачу. Как правило, с ними можно решить вопрос с диагностикой.

Обращение в Ангарский филиал территориального фонда обязательного медицинского страхования - мера действенная, но крайняя. Вначале стоит написать заявление в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС. Если в ходе проверки вашей жалобы врачи-эксперты найдут нарушения в работе поликлиники, лечебное учреждение будет наказано штрафом. Деньги, заплаченные вами за диагностику, которая должна в рамках ОМС проводиться бесплатно, вам вернут. Так что смысл в хождениях по инстанциям есть. Но все они оправданы лишь в одном случае: если вам по состоянию здоровья действительно необходимо проведение УЗИ.

Галина ЛЕМЗЯКОВА