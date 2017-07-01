Куда прятаться?

Неудивительно, что у вас нет остановочного павильона и навеса к нему. Их нигде нет. Возле рынка «Сатурн», куда люди идут толпами и, соответственно, такими же толпами стоят на остановке, тоже навеса нет – ждут автобусы на солнцепёке. Впору уже бригаде «скорой помощи» там дежурить. Это если погода хорошая, а если дождь? В этом случае ангарчанам помогут только зонты.Отдельной строки в бюджете - установка павильонов - нет. Деньги запланировали в той кубышке, куда откладывали на ремонт дорог. Поэтому и делать будут только там, где меняют асфальт. Всего на ремонт дорог в этом году из областного и федерального бюджетов удалось получить 430 миллионов рублей. Дополнительно из местной казны выделили 60 миллионов. Деньги есть – оборудованных остановок нет.На запрос нашей редакции в управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации АГО руководитель Василина ШУНОВА ответила:- Администрацией АГО предусмотрены мероприятия по установке 8 остановочных павильонов в рамках выполнения работ по ремонту автомобильных дорог. В том числе по улицам Ленина, Ворошилова, Коминтерна, 40 лет Победы, Московскому тракту (район Майска), Декабристов (на участке от улицы 40 лет Победы до улицы Космонавтов).В общем, повезет не всем и не сразу. Остальным можно посоветовать лишь одно – ждите.