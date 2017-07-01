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Куда прятаться?


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Сегодня, 20:08
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- Проживаю на «Горгазе», у нас рядом на остановке нет остановочного навеса. Пусть наша администрация ответит, когда, наконец, на остановках будут навесы?
Галина Ивановна

Куда прятаться?
На автобусных остановках в Китае, кроме лавочек, стоят… тренажёры. Если думать о здоровье и благополучии граждан, всегда что-нибудь и придумаешь, и деньги найдёшь.

Неудивительно, что у вас нет остановочного павильона и навеса к нему. Их нигде нет. Возле рынка «Сатурн», куда люди идут толпами и, соответственно, такими же толпами стоят на остановке, тоже навеса нет – ждут автобусы на солнцепёке. Впору уже бригаде «скорой помощи» там дежурить. Это если погода хорошая, а если дождь? В этом случае ангарчанам помогут только зонты.
Отдельной строки в бюджете - установка павильонов - нет. Деньги запланировали в той кубышке, куда откладывали на ремонт дорог. Поэтому и делать будут только там, где меняют асфальт. Всего на ремонт дорог в этом году из областного и федерального бюджетов удалось получить 430 миллионов рублей. Дополнительно из местной казны выделили 60 миллионов. Деньги есть – оборудованных остановок нет.
На запрос нашей редакции в управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации АГО руководитель Василина ШУНОВА ответила:
- Администрацией АГО предусмотрены мероприятия по установке 8 остановочных павильонов в рамках выполнения работ по ремонту автомобильных дорог. В том числе по улицам Ленина, Ворошилова, Коминтерна, 40 лет Победы, Московскому тракту (район Майска), Декабристов (на участке от улицы 40 лет Победы до улицы Космонавтов).
В общем, повезет не всем и не сразу. Остальным можно посоветовать лишь одно – ждите.

Ольга КНЯЗЕВА
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