Кому он нужен?

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Елена Васильевна, житель этого домаНа вопросы жителей дома № 1 микрорайона 32 нашей газете ответил Василий ПАНЬКОВ, директор застройщика ООО «РегионМонтажСтрой». По его информации, подрядчик строительства магазина непродовольственных товаров ООО «Стройтехмонтаж». Соотвествующий информационный щит будет установлен на стройке сразу после окончания монтажа забора и ворот.Здание будущего магазина непродовольственных товаров будет одноэтажным, высотой порядка семи метров. То есть не зря жители первых и вторых этажей беспокоятся, что здание закроет им белый свет.Жильцы беспокоятся и потому, что при подключении магазина к трансформаторной подстанции во дворе их дома возможны перебои с электричеством. По словам В.Е. Панькова, подключение здания магазина к трансформаторной подстанции, от которой питаются ближайшие дома, производится на основании технических условий, выданных Облкоммунэнерго: «При строительстве трансформаторной подстанции была зарезервирована необходимая мощность. Подключение магазина на электроснабжение дома никак не повлияет, так как производится к другим фидерам подстанции».Директор «РегионМонтажСтроя» не согласен с жильцами дома, которые прогнозируют, что автобусная остановка окажется у стены будущего магазина и подход к ней будет перекрыт зоной загрузки товаров. По словам В.Е. Панькова, по проектной документации расстояние от остановки до магазина составляет не менее 15 метров, подход к ней будет организован, как и сейчас, по тротуару, не пересекающему зону загрузки магазина. Жилой дом будет отделен от нового здания внутриквартальным проездом. Планируется установка современного остановочного павильона, ограждение тротуаров.Жильцы жалуются, что магазин захватил придомовые парковки. И с этим представитель застройщика не согласен: «Парковка магазина будет осуществляться в границах отведенного участка, а также во вновь организуемых участках вдоль улиц Алешина и Декабристов».Судя по ответам директора «РегионМонтажСтроя», жильцам дома № 1 волноваться не о чем. Новый магазин откроет им новые перспективы. Например, купить товары можно будет практически не выходя из дома. Надо ли им это? Вопрос риторический.