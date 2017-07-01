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Людмила НиколаевнаЖилищная инспекция смотрит только на заявления и жалобы, потому что работает по заявительному принципу. То есть нет жалоб – нет проблемы. Это ответ на ваш первый вопрос. Если хотите, чтобы эта структура обратила на ваш дом пристальное внимание, пишите, излагайте суть проблемы и ждите ответа.Ответ на второй вопрос куда сложнее. Где искать правду? В первую очередь в приказе Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17.05.17 №75-мпр. Именно этот приказ установил новые нормативы потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. По электричеству норматив на жилые дома, не оборудованные лифтом, составляет 1,86 кВт/час на 1 квадратный метр общей площади в месяц. По идее, в эту самую общую площадь не должны входить чердаки и подвалы, в которых освещения нет. Однако управляющие компании считают всю общую площадь и делят её пропорционально жилой по квартирам.Однако какое отношение имеет этот приказ к тем домам, у которых есть общедомовые счётчики на электроэнергию? Известно ведь, что норматив должен применяться только в том случае, если приборов учёта нет. А если они имеются, то расчёт должен производиться по факту потребления. То есть общие показания потребления в доме минус всё то, что потребили индивидуально жильцы, согласно показаниям квартирных счётчиков или нормативов, если показания не передаются (прибора нет или показания передаются не вовремя). В принципе если у дома никто электроэнергию не ворует, должно получаться немного, только те самые лампочки в подъездах. Ну и лифт, конечно, если он есть.