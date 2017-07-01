Почему занято?

ЗинаидаРегистратура в любой поликлинике – самая горячая точка. В нее обращаются, чтобы записаться на прием к врачу, узнать режим работы, поэтому телефон часто бывает занят. Дозваниваются самые терпеливые и те, кому очень надо. Для этого надо монотонно сидеть и набирать номер. Класть трубку и снова набирать.Мы попытались сами дозвониться до регистратуры детской стоматологической поликлиники по телефону 52-29-37. Звонили 13, 14 и 17 июля. Набирали номер подряд несколько раз: занято. Звонили с перерывом в 15 минут, но постоянно слышали короткие гудки. В пятницу, после обеда, гудки стали длинными, но трубку на том конце провода никто не брал.В понедельник, около 11 часов дня, мы не выдержали и позвонили в приемную лечебного учреждения. Хотели услышать главного врача Романа СОЛУЯНОВА, но оказалось, что он, назначенный на эту должность в середине июля прошлого года, там уже не работает. С июня главным врачом является 34-летняя Наталья Валерьевна ВЫСОТА.Совпадение это или нет, но через 20 минут после разговора с секретарем до регистратуры удалось-таки дозвониться! Технических проблем нет. Связь работает. Это подтвердил и Антон СЕРЕДА – системный администратор детской стоматологической поликлиники, по совместительству являющийся заместителем главного врача по расписанию.- Летом, помимо пациентов, которым необходимо вылечить зубы, приходят родители с детьми, уезжающими в загородный лагерь или поступающими в первый класс. Им необходима справка о состоянии здоровья. Среди врачей, которых необходимо проходить на медкомиссии, есть и стоматолог. Телефон регистратуры не единственная возможность записи на прием. Это можно сделать непосредственно в поликлинике, на портале пациента - кврачу38.рф - или по многоканальному телефону Министерства здравоохранения 8-800-200-37-97. Если необходимо решить другой вопрос, а до регистратуры не удается дозвониться, можно задать его по телефону горячей линии поликлиники 8-952-623-38-77. Или написать нам электронное письмо в разделе обратная связь на официальном сайте нашего лечебного учреждения по адресу: http://detstomangarsk.ru/. Ответ получите на свой электронный ящик в течение дня.Мы попытались записаться на прием к врачу-стоматологу через портал пациента. 17 июля, во второй половине дня, нам это не удалось. Один врач в отпуске. У другого все часы приема заняты до 31 июля. У остальных врачей 18 июля все было занято, а на последующие дни запись еще не открыта. Мы также не смогли записаться ни к врачу-ортодонту, ни к хирургу. Звонить на многоканальный телефон горячей линии по записи пациентов не имело смысла, потому что его операторы пользуются тем же самым сайтом кврачу38.рф.Если вам тоже не удастся решить свой вопрос указанными способами, остается один выход - звонить в приемную главного врача по телефонам 52-32-30, 52-38-38.