Когда поедем до аэропорта?

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Марина ПЯТКОВАОтсутствие этого востребованного маршрута беспокоит и Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта региона, которое в феврале текущего года на своем сайте разместило объявление с просьбой к перевозчикам рассмотреть возможность обслуживания межмуниципального маршрута Ангарск-Иркутск (аэропорт). Откликнулся только один предприниматель – ангарчанка Екатерина РЕХТИНА, которая представила необходимые документы на маршрут Ангарск-иркутский аэропорт. Предлагаемая схема его движения: с ангарской автостанции, через остановки на улице Карла Маркса (музей часов, 89 квартал, автосервис) до иркутского аэропорта, по требованию пассажиров останавливаясь на остановках общественного транспорта областного центра. Такой маршрут уже действовал в Ангарске несколько лет назад.- Мы сделали заявку на маршрут, исходя из того, что ангарчане ездят в аэропорт не только для полетов на самолетах, но и на работу. По нашим расчетам, в день будут ездить от 30 до 70 человек. Средняя расчетная стоимость проезда составит 100 рублей.Компания «Лидер» работает 14 лет, у нас есть достаточное количество автобусов, ремонтная база, опытные и надёжные водители, медики, диспетчеры. Мы решили опробовать предлагаемый маршрут, начав с четырёх рейсов в день на 45-местном автобусе. Если спрос будет расти, увеличим количество рейсов, согласовав новое расписание с Министерством транспорта, - рассказала нашей газете Екатерина Рехтина.Министерство дало заключение, что регулярный маршрут Ангарск-Иркутск (аэропорт) возможен, по схеме движения нарушений безопасности дорожного движения не выявлено. Но, учитывая возражения администрации АГО, обсуждение этого вопроса было вынесено на комиссию, которая прошла в Иркутске 3 июля 2017 года. Редакция располагает протоколом заседания комиссии, согласно которому администрация Иркутска маршрут из Ангарска до аэропорта согласовала, администрация Ангарского городского округа возражала из-за того, что схема движения планируемого маршрута будет проходить по самым загруженным улицам города Ангарска - Коминтерна и Карла Маркса. Кроме того, новый маршрут в черте города дублирует муниципальный маршрут № 102 Ангарск-Мегет. Администрация АГО предложила другую схему: улица Кирова, 40-Московский тракт-автодорога Р-255 «Сибирь».