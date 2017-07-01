Когда сделают и как считают?

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Всеволод ВикторовичЛюдмила ПавловнаВладимирМы попросили ответить на эти вопросы начальника управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи Василину ШУНОВУ.В рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации на территории Ангарского городского округа управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа на основании муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог от 12.04. 2017 года ведутся работы по ремонту проезжей части автомобильных дорог по ул. Ворошилова, на участке от ул. Чайковского до ул. 40 лет Октября, в том числе по переносу остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ул. Рыночная, на участке от ул. Энгельса до Ленинградского проспекта.Окончание срока действия вышеуказанного муниципального контракта – 08.09.2017 года.По состоянию на 13.07.2017 ведутся работы по ул. Ворошилова - перенос павильона «Бельгийские пекарни», нанесение дорожной разметки, стрижка живой изгороди, установка дорожных знаков и светофорных объектов, по ул. Рыночной - нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков и ограничивающего пешеходного ограждения.По окончании вышеуказанных работ с объектов будет вывезен строительный и иной мусор, а также восстановлен газон, целостность которого нарушена строительной техникой в момент ведения работ.Ориентировочный срок выполнения работ - 31.07.2017 года.В ответ на обращение по вопросу увеличения цены за ОДН по электроэнергии сообщаю: управляющие организации не уполномочены на самостоятельное определение размера платы за коммунальные услуги, потребленные на содержание мест общего пользования.Размер платы за коммунальные услуги, потребленные на содержание мест общего пользования, определяется исходя из нормативов, утвержденных на региональном уровне (Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области), и действующих тарифов на коммунальные услуги.