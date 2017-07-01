Когда сделают и как считают?

- После ремонта улицы Рыночной не восстановлена пешеходная часть: нет тротуара, нет газонов. А в газетах пишут: всё сделано. На самом деле совсем не так! Когда все это восстановят?
Всеволод Викторович- После ремонта дороги и тротуара по улице Ворошилова, на участке от ул. Чайковского до ул. 40 лет Октября, строительный мусор не убрали. Каменные глыбы, оставшиеся после выравнивания тротуаров, свалены в кусты вдоль тротуаров. Во-первых, кустикам и деревцам и так трудно выживать в городских условиях, а во-вторых (и это главное), СДЕЛАЛ РЕМОНТ - УБЕРИ ЗА СОБОЙ! С кого теперь спросить за наведение порядка?
Людмила Павловна- В связи с чем такое увеличение цены на ОДН по электроэнергии в ЖК «ДОСТ» с июня? Есть разумные пределы, но не до такой же степени – на 65 рублей! Приказ от 17 мая. На каком основании, кто издал приказ, почему именно такая сумма? Пусть разъяснят на страницах газеты!
Владимир После ремонта дорог должно быть хорошо не только водителям, но и пешеходам, и растениям.
Фото Николая СТЕРНИНА
Мы попросили ответить на эти вопросы начальника управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи Василину ШУНОВУ.
В рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации на территории Ангарского городского округа управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа на основании муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог от 12.04. 2017 года ведутся работы по ремонту проезжей части автомобильных дорог по ул. Ворошилова, на участке от ул. Чайковского до ул. 40 лет Октября, в том числе по переносу остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ул. Рыночная, на участке от ул. Энгельса до Ленинградского проспекта.
Окончание срока действия вышеуказанного муниципального контракта – 08.09.2017 года.
По состоянию на 13.07.2017 ведутся работы по ул. Ворошилова - перенос павильона «Бельгийские пекарни», нанесение дорожной разметки, стрижка живой изгороди, установка дорожных знаков и светофорных объектов, по ул. Рыночной - нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков и ограничивающего пешеходного ограждения.
По окончании вышеуказанных работ с объектов будет вывезен строительный и иной мусор, а также восстановлен газон, целостность которого нарушена строительной техникой в момент ведения работ.
Ориентировочный срок выполнения работ - 31.07.2017 года.
В ответ на обращение по вопросу увеличения цены за ОДН по электроэнергии сообщаю: управляющие организации не уполномочены на самостоятельное определение размера платы за коммунальные услуги, потребленные на содержание мест общего пользования.
Размер платы за коммунальные услуги, потребленные на содержание мест общего пользования, определяется исходя из нормативов, утвержденных на региональном уровне (Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области), и действующих тарифов на коммунальные услуги.
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