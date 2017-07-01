Можно подождать?

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Вчера, 09:50
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- Не успеваю собрать документы для регистрации прав на приобретенную недвижимость. Каким образом продлить срок регистрации без последствий?
Николай

С 1 января 2017 года лица, представившие в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, вправе до момента осуществления указанных процедур подать заявление об их приостановлении (ФЗ от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»).
Важно:
- государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав в заявительном порядке могут быть приостановлены не более чем на шесть месяцев однократно;
- представить заявление о приостановлении вправе только те лица, по заявлению которых может быть осуществлен государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав;
- в заявлении о приостановлении должны быть указаны причины, послужившие основанием для приостановления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, и срок, необходимый для приостановления;
- если в указанном заявлении о приостановлении заявитель самостоятельно не пропишет такой срок, кадастровый учет и (или) регистрация будут приостановлены на шесть месяцев. Заявление о приостановлении кадастрового учета и (или) регистрации прав может быть представлено в пункт приема органа регистрации прав или в многофункциональный центр.

По информации филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области
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