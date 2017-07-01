Ангарские автобусы в Иркутск пускают?

- Вы писали о том, что с 1 июля ангарские автобусы не хотели пускать в Иркутск. От этой бредовой идеи отказались или отложили на время?

Иннокентий



Действительно, как мы уже писали («Ангарчан в Иркутск не пустят?» - «В» от 16 марта 2017 года), с 1 июля администрация города Иркутска планировала запретить ангарским автобусам проезжать по областному центру, ограничив их Ново-Лениным, а дальше пассажиров должен был везти иркутский транспорт. По мнению депутатов города Иркутска, такая организация движения увеличит доходы иркутского транспорта и улучшит дорожную обстановку.

Но проезд с пересадками неудобен ангарчанам. Они собрали 10 тысяч подписей в поддержку автобусных маршрутов Ангарск-Иркутск (половина из них на сайте www.change.org).

В апреле предприниматель Е.К. РЕХТИНА, руководитель компании «Лидер», обслуживающей маршруты Ангарск-Иркутск, ездила в Москву, в Совет Федерации Федерального собрания РФ, для участия в конкурсе «Руководитель года», где рассказала о возникшей проблеме: автобусный маршрут официально разрешен соглашением с Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, работает по государственным тарифам, ежедневно перевозит до 6 тысяч человек - студентов и людей, работающих в областном центре. Но схему движения социально значимого маршрута пытаются ограничить иркутские власти.

Вопрос решили положительно: запрет на въезд ангарских автобусов в Иркутск с повестки дня снят. Будем надеяться, что раз и навсегда.



Ольга КРАСНОВА