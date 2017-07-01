.
,

Ангарские автобусы в Иркутск пускают?


0

Вчера, 09:51
 Количество просмотров: 80
    

- Вы писали о том, что с 1 июля ангарские автобусы не хотели пускать в Иркутск. От этой бредовой идеи отказались или отложили на время?
Иннокентий

Действительно, как мы уже писали («Ангарчан в Иркутск не пустят?» - «В» от 16 марта 2017 года), с 1 июля администрация города Иркутска планировала запретить ангарским автобусам проезжать по областному центру, ограничив их Ново-Лениным, а дальше пассажиров должен был везти иркутский транспорт. По мнению депутатов города Иркутска, такая организация движения увеличит доходы иркутского транспорта и улучшит дорожную обстановку.
Но проезд с пересадками неудобен ангарчанам. Они собрали 10 тысяч подписей в поддержку автобусных маршрутов Ангарск-Иркутск (половина из них на сайте www.change.org).
В апреле предприниматель Е.К. РЕХТИНА, руководитель компании «Лидер», обслуживающей маршруты Ангарск-Иркутск, ездила в Москву, в Совет Федерации Федерального собрания РФ, для участия в конкурсе «Руководитель года», где рассказала о возникшей проблеме: автобусный маршрут официально разрешен соглашением с Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, работает по государственным тарифам, ежедневно перевозит до 6 тысяч человек - студентов и людей, работающих в областном центре. Но схему движения социально значимого маршрута пытаются ограничить иркутские власти.
Вопрос решили положительно: запрет на въезд ангарских автобусов в Иркутск с повестки дня снят. Будем надеяться, что раз и навсегда.

Ольга КРАСНОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Все новости категории

Спортивные новости
Они всё-таки плывут!
СПОКОЙНОЙ НОЧИ
Ангарская дзюдоистка завоевала бронзу на Кубке Европы
Все новости категории

Реклама


СРОЧНО ТЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
т. 8-950-134-77-30
т. 8-964-809-78-16 _________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Не уследили
Пострадал за компанию
Торговала из окна
Все новости категории

Общество
Справки – бесплатно!
Многодетным помогут к школе
Жалуйтесь, и вам ответят
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Статей за Июль 2017 (247)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru