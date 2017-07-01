Сколько их?

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Иван МатвеевичДействительно, прокурор области И.А. МЕЛЬНИКОВ провел проверку в исправительной колонии № 11, которая находится в Бозое. Об этом есть информация на сайте прокуратуры.В колонии общего режима для осужденных женщин, впервые отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы, выявлены нарушения. В частности, не соблюдается установленная законом норма жилой площади, по которой на каждую осужденную полагается не менее 3 квадратных метров.Прокуратура отмечает, что воспитательная работа в колонии ведется не на должном уровне, допускаются такие вольности, как нарушение распорядка дня, нецензурная брань осужденных. Все отбывающие наказание должны работать, но количество трудоустроенных осужденных в текущем году снизилось. Проверка также выявила нарушения по безопасным условиям и охране труда осужденных. Начальнику ГУФСИН России по Иркутской области внесено представление.Как отмечает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области, в первом квартале 2017 года (более свежих данных нет) осужденные и их родственники подали 6817 обращений. Основные из них: просьба перевести в исправительное учреждение ближе к месту жительства, оказать медпомощь осужденному, установить или подтвердить группу инвалидности, освободить от наказания в связи с болезнью, предоставить условно-досрочное освобождение, помилование, жалобы на неправомерное водворение в штрафной изолятор. Удовлетворены 25 жалоб, остальные направлены на рассмотрение. Кроме того, зарегистрировано 615 жалоб на незаконные действия сотрудников колоний, 245 - о применении физической силы и специальных средств. Как информирует пресс-служба ГУФСИН, по всем жалобам прошли служебные проверки, виновные должностные лица привлечены к ответственности.