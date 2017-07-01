Как получить пенсию, если переехал?

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Людмила КонстантиновнаВ соцзащиту в этом случае идти не надо, пенсионные вопросы решает Пенсионный фонд России. По информации сотрудников Ангарского управления ПФ, перед отъездом следует уведомить об этом местный Пенсионный фонд, чтобы ваше выплатное (пенсионное) дело отправили по новому месту вашего жительства. Такая процедура касается только тех, кто сменил адрес жительства на территории России.Если пенсионер уже переехал, то для запроса выплатного дела с прежнего места жительства ему нужно обратиться в территориальный орган ПФ по новому месту жительства. Знайте: если пенсионер там еще не прописан, ему достаточно написать заявление в ПФ, указав адрес своего фактического места проживания. Сотрудники Пенсионного фонда России оформят запрос выплатного дела за один рабочий день и направят его в Пенсионный фонд по прежнему месту жительства. Оттуда выплатное дело направят к новому месту жительства. На это должно уйти не более трех рабочих дней.