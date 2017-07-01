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Что там будет?


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Вчера, 19:43
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- Что строят на территории школы № 24?
Наталья Николаевна

Что там будет?
Специализированный зал для занятий по скалолазанию - гордость школы №24.

С этим вопросом мы обратились к директору школы №24 Александру ЧИКИШЕВУ.
- Ну стройкой это назвать трудно. У нас идет ремонт спортивного зала. Если точнее - специализированного зала для занятий по скалолазанию. К этому отдельно стоящему зданию, бывшему строению для хозяйственных нужд, для удобства учеников мы пристраиваем два туалета и две душевые комнаты. Они необходимы по санитарным нормам, - объяснил нашей газете Александр Анатольевич.
На территории школьного двора лежат сейчас бетонные столбы. Возможно, они-то и смущают жителей ближайших домов. Столбы остались от ремонта школьного забора, сделанного в прошлом году. Подрядчик собирается заложить их под фундамент спортзала.
Закончится ли ремонт к началу нового учебного года, директор сказать затруднился. Но на общеобразовательном учебном процессе он точно никак не отразится.
Оксана ТИХАЯ,
фото Николая Стернина
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