Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?

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Татьяна ЛьвовнаЭтот вопрос - один из старожилов нашего «Народного телефона». Его задают часто, круглогодично и отовсюду. Глухих меломанов у нас полгорода.Одни слушают, другие бесятся. Как такая музыка действует на соседей? Плохо действует, а случается, что и превращает тихих соседей в жестоких убийц. Вот только несколько случаев от российских информационных агентств.В Купчино (Санкт-Петербург) прежде не замеченный в агрессии пенсионер неоднократно спускался этажом ниже, прося молодого хозяина квартиры сделать музыку тише – не помогло. Тогда пенсионер взял с собой нож. Результат – 28-летнего соседа похоронили, 58-летнего соседа посадили.В Новосибирске молодой папаша перестрелял компанию, веселившуюся дома под громкую музыку. Сначала мужчина попросил соседей гулять потише, у него маленький ребенок, который от шума не может заснуть. Но просьба переросла в драку, и папа сходил домой за ружьем. Итог – двое убитых, двое раненых, и сын долго не увидит папу.В одном из садоводств двое дачников попросили других дачников выключить громкую музыку, оравшую ночью. Глухие любители музыки в ответ одному переломили шею, а другого до смерти избили деревянной доской. Еще один случай в Новосибирске. Там сосед застрелил из «Осы» молодого соседа, систематически слушавшего громкую музыку без наушников.Вот тебе и «на теплоходе музыка играла»… Это только кажется, что громкая музыка - это весело. Совсем нет. Самый лучший шлягер, если он прозвучит сто раз подряд или когда люди спят, способен довести самого спокойного человека до бешенства, а оттуда рукой подать до сводки происшествий. Хорошо бы это понимать тем, кто любит громкое музыкальное оформление. И не только ночью. Надо знать, что прежнее советское «до 11 можно» уже давно нельзя. «Закон о тишине», принятый в нашей области в 2012 году (№ 153-ОЗ), запретил нарушать покой и тишину граждан в многоквартирных домах в воскресные и нерабочие праздничные дни, с 7.00 до 23.00, тоже. Нарушением общественного порядка согласно закону считается «использование на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, иных звуковоспроизводящих аппаратур и звукоусиливающих технических средств, в том числе установленных на автомобилях, в жилых помещениях, на балконах или подоконниках, в объектах розничной торговли, нарушающих тишину и покой граждан» (в редакции закона Иркутской области от 07.07.2014 № 77-ОЗ). Данный вид нарушения влечет предупреждение или наложение административного штрафа на гражданина в размере от 500 до 1 тысячи рублей, на должностных лиц – от 1 тысячи до 1,5 тысячи, на юридических лиц - от 2 до 5 тысяч рублей. Скажете: разве же это те деньги, которыми можно кого-то сегодня напугать или научить? Не торопитесь.