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Как туда попасть?


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Сегодня, 16:08
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- Как подать заявку в мировую Книгу рекордов Гиннесса?
О.С.

Ирландец Хью БИВЕР в 1955 году не сумел подстрелить на охоте золотистую ржанку и заспорил: самая ли она быстрая из пернатой дичи Европы или нет? Никто не знал. Он решил создать книгу, чтоб было там про все самое-самое. Поскольку он был управляющим пивоваренной компании «Гиннесс», то книга рекордов получила аналогичное название.
Сейчас эта книга издаётся более чем в 100 странах мира. На регистрацию рекордов поступает более 50000 заявок в год.
Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, достижение должно быть таким, чтобы его можно было измерить. Рекорд должен основываться только на единственном факте, то есть фонд Гиннесса может признать к рассмотрению рекорда самый старый автомобиль и самое длинное путешествие, но не самое длинное путешествие на самом старом автомобиле. Еще два обязательных условия - доказуемость и побиваемость, то есть рекорд должен быть доступен для того, чтобы со временем его побил кто-то другой.
Не рассматриваются рекорды, основанные на субъективных оценках (красота, доброта и т. д.), и рекорды, при выполнении которых может быть нанесён вред окружающей среде или зрителям.
Чтобы установить рекорд Гиннесса, необходимо подать заявку на сайте http://www.guinnessworldrecords.com и ждать на электронную почту подробные инструкции с указанием, какие доказательства рекорда необходимо собрать и отправить по почте в головной офис рекордов Гиннесса в Лондоне. За рассмотрение заявки на общих условиях ничего платить не надо. За установленный рекорд вам не заплатят и не возместят расходы, затраченные на его исполнение.
В печатное издание Книги Гиннесса попадают только 4 000 рекордов, прошедших отбор редакции, остальные публикуют на сайте.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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