Кто уберёт?

Клавдия Николаевна

Вера Андреевна

Фото Николая СТЕРНИНА

Оксана ТИХАЯ

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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В праздники и в будни, в снег и жару на «Фее» всегда есть те, кто продаёт и покупает. Но мало желающих убрать за собой.Ситуация одна, а подходы к ней разные. По словам Клавдии Николаевны, продавцы дачно-огородных излишков торгуют на принесенных с собой коробках, с колясок и раскладных столиков, а потом всё за собой убирают. «В чей кошелек идут собранные с людей деньги? Почему их никак не фиксируют?» - спрашивает пенсионерка.За ответом мы отправились в администрацию комплекса магазинов на торговой площади в 22 микрорайоне. С территорией, прилегающей к «Фее», много непонятного, наша газета об этом уже писала. Часть земли с павильонами ближе к улице Социалистической является частной собственностью, владельцы которой живут за счет сдачи земли в аренду. Земля и газоны ближе к магазину и за пешеходной дорожкой к трамвайным путям – муниципальная собственность. Впрочем, в вопросе, где начинаются и заканчиваются те и другие границы, путаются даже власти города.Об этом нам рассказали администратор торговой площади Генриетта КУЗНЕЦОВА и директор, который не пожелал представиться, но принял в разговоре активное участие. Действительно, у них существует определенная такса - 10 рублей в день с одного торгового места. По правде говоря, не такая уж высокая плата даже для пенсионеров. С перекупщиков (а их товар видно сразу) берут дороже. Собранные деньги идут на оплату труда дворника и вывоз мусора. Эти деньги - капля в море. Недостающие предприниматели добавляют из своих средств. Причем убирают они не только свою территорию, но муниципальные газоны и дорожки, принадлежащие «Фее». Не от избытка энтузиазма, а из-за необходимости.- рассказала нам Генриетта Гурьевна.