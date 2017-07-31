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Кто уберёт?


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31 июля 2017
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- Каждый день на рынке у ТД «Фея» женщина собирает деньги со всех продавцов рынка. Даже с бабулек, которые продают просто зелень, и то требует по 10-15 рублей. Я давно тут торгую, но раньше хоть квитанции выдавали. Законно ли это, куда и на что идут собранные деньги?
Клавдия Николаевна


- У нас у «Гефеста» постоянно торгуют частники, которые оставляют после себя горы коробок. Кто должен убирать это? Как навести порядок?
Вера Андреевна


Кто уберёт?
В праздники и в будни, в снег и жару на «Фее» всегда есть те, кто продаёт и покупает. Но мало желающих убрать за собой.
Фото Николая СТЕРНИНА


Ситуация одна, а подходы к ней разные. По словам Клавдии Николаевны, продавцы дачно-огородных излишков торгуют на принесенных с собой коробках, с колясок и раскладных столиков, а потом всё за собой убирают. «В чей кошелек идут собранные с людей деньги? Почему их никак не фиксируют?» - спрашивает пенсионерка.

За ответом мы отправились в администрацию комплекса магазинов на торговой площади в 22 микрорайоне. С территорией, прилегающей к «Фее», много непонятного, наша газета об этом уже писала. Часть земли с павильонами ближе к улице Социалистической является частной собственностью, владельцы которой живут за счет сдачи земли в аренду. Земля и газоны ближе к магазину и за пешеходной дорожкой к трамвайным путям – муниципальная собственность. Впрочем, в вопросе, где начинаются и заканчиваются те и другие границы, путаются даже власти города.

Об этом нам рассказали администратор торговой площади Генриетта КУЗНЕЦОВА и директор, который не пожелал представиться, но принял в разговоре активное участие. Действительно, у них существует определенная такса - 10 рублей в день с одного торгового места. По правде говоря, не такая уж высокая плата даже для пенсионеров. С перекупщиков (а их товар видно сразу) берут дороже. Собранные деньги идут на оплату труда дворника и вывоз мусора. Эти деньги - капля в море. Недостающие предприниматели добавляют из своих средств. Причем убирают они не только свою территорию, но муниципальные газоны и дорожки, принадлежащие «Фее». Не от избытка энтузиазма, а из-за необходимости.

- Последние четыре года от города там точно никто не убирает. Вы бы видели, сколько мусора скапливается после зимы! Или вот газоны пора уже косить. Ждём-ждём, когда администрация будет убирать, звоним по телефону, ругаемся. А потом махнем рукой и начинаем сами делать. Вы тут пройдитесь часов в 8 вечера, до уборки, посмотрите. Сами всё поймете. Каждый понедельник вывозим грузовик мусора, в месяц платим за это 20 тысяч, - рассказала нам Генриетта Гурьевна.

Оксана ТИХАЯ

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