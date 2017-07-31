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Работать возьмут?


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31 июля 2017
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- Слышал, что президент подписал новый указ о том, что уклонистов от армии не будут брать на госслужбу. Это правда?
Анатолий


Действительно, как сообщает 26 июля информационный портал ТАСС, президент России Владимир ПУТИН подписал федеральный закон, который запрещает 10 лет работать на государственной и муниципальной службе гражданам, не прошедшим военную службу по призыву без законных на то оснований. Соответствующий документ опубликован в среду, 26 июля, на официальном портале правовой информации.

В 2014 году в стране был принят закон о бессрочном запрете уклонистам работать на государство, однако позднее Конституционный суд РФ счел эту норму не соответствующей основному закону страны.

Согласно опубликованному в среду закону у граждан, уклонившихся от службы в армии, появился шанс сделать карьеру на госслужбе через 10 лет после нарушения с их стороны закона «О муниципальной службе в РФ».

Закон обязывает военные комиссариаты уведомлять глав государственных и муниципальных органов о наличии у них уклонистов. Эти органы должны будут отчитываться об увольнении таких сотрудников. В законе также прописан порядок участия граждан в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения.

Собств. инф.
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