Работать возьмут?

Анатолий



Собств. инф.

Действительно, как сообщает 26 июля информационный портал ТАСС, президент России Владимир ПУТИН подписал федеральный закон, который запрещает 10 лет работать на государственной и муниципальной службе гражданам, не прошедшим военную службу по призыву без законных на то оснований. Соответствующий документ опубликован в среду, 26 июля, на официальном портале правовой информации.В 2014 году в стране был принят закон о бессрочном запрете уклонистам работать на государство, однако позднее Конституционный суд РФ счел эту норму не соответствующей основному закону страны.Согласно опубликованному в среду закону у граждан, уклонившихся от службы в армии, появился шанс сделать карьеру на госслужбе через 10 лет после нарушения с их стороны закона «О муниципальной службе в РФ».Закон обязывает военные комиссариаты уведомлять глав государственных и муниципальных органов о наличии у них уклонистов. Эти органы должны будут отчитываться об увольнении таких сотрудников. В законе также прописан порядок участия граждан в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения.