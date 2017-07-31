Жечь можно?

Виктор Степанович

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КНЯЗЕВА

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Особенности нашего региона – жаркое, сухое лето и ветра. Именно поэтому практически каждый год у нас вводят особой противопожарный режим. Он буквально связывает руки всем, кто любит отдыхать на свежем воздухе или держит дачу.Сейчас режим чрезвычайной ситуации снят, в регионе нет ни одного действующего лесного пожара. Напомним, во время ЧС нельзя было жечь ничего и нигде. В лес путь тоже был закрыт от греха подальше. Сейчас на территории Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Он, конечно, не такой жесткий, как ЧС, тем не менее ограничения накладывает.Так, до сих пор нельзя разводить открытый огонь. И без разницы, в лесу или у себя на участке. Соответственно, табу на сжигание мусора, травы, разведение огня в мангале. Угли для шашлыка или щепа для копчения тоже вне закона. Зато можно заходить в лес. Но только постоять, подышать. Разводить там костры запрещено. Как и оставлять мусор – он тоже может загореться.