Кого поддержат?

ОСИПОВЫ

Фото Николая Стернина

В.В. СЕМЁНОВ, и.о. директора

ОГКУ «Управление социальной защиты

населения по Ангарскому району»

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Изменения в закон №63-оз вступили в силу с 22 июля 2017 года.1. Право на меры социальной поддержки малоимущим семьям в соответствии с настоящим закономпринятого под опеку, переданного на воспитание в приемную семью,в расчете на душу населения (для многодетных семей учитывается среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума).2. Законные представители ребенка, уже получающие меры социальной поддержки, предусмотренные законом 63-оз, а именно: пособия на приобретение для детей комплекта одежды для посещения школьных занятий, обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, и другие,Т.е. представить документы о доходах каждого члена семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления.Представление документов о доходах не требуется для единственного законного представителя ребенка - инвалида I группы либо нетрудоустроенного инвалида II группы, а также для обоих законных представителей ребенка - инвалидов I группы либо нетрудоустроенных инвалидов II группы.должны представитьо подтверждении права на дальнейшее представление мер социальной поддержки в период с 22 июля по 31 августа 2017 года. Меры будут представлены на период назначения пособия на ребенка до 16 лет, т.е. до окончания одного года со дня последнего подтверждения права на выплату пособия на ребенка. После окончания этого срока заявитель должен будет представить полный пакет документов для подтверждения права на предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных законом 63-оз (см.п.4).для подтверждения права в соответствии с законом 63-оз должны представить в период с 22 июля по 31августа 2017 года заявление и следующие документы:1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка (детей);2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для опекунов и попечителей;3) решение суда об усыновлении (удочерении) либо свидетельство об усыновлении (при отсутствии свидетельства о рождении усыновленного ребенка) - для усыновителей;4) свидетельство о рождении ребенка и паспорт - для ребенка, достигшего возраста 14 лет;5) документ, подтверждающий статус семьи одиноких родителей (представляется при наличии в свидетельстве о рождении ребенка сведений об отце ребенка):а) документ, подтверждающий получение на ребенка пенсии по случаю потери кормильца, либо свидетельство о смерти одного из родителей;б) справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского состояния, содержащая информацию, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка;6) справка о составе семьи и (или) о совместном проживании ребенка с законным представителем;7) справка общеобразовательной организации об обучении ребенка с указанием периода обучения;8) справка о размере занимаемой общей площади жилого помещения и наличии либо отсутствии печного отопления (для компенсации ЖКУ);9) документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на доставку твердого топлива (гражданско-правовые договоры и платежные документы, расписки в получении платежей);10) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории области или свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия в паспорте законного представителя ребенка (детей) отметки о регистрации по месту жительства на территории области);