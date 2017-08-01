Почему деньги берут?

Людмила Гавриловна

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Людмила Гавриловна, вы, видимо, давно в электричках не ездили. Плату за оформление билетов непосредственно в поездах с пассажиров взимают уже больше трех лет. Эта услуга прописана в «Правилах перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», утвержденных приказом Министерства транспорта РФ № 473 в последней редакции 19.12.2013 г. (пункт 57).Контролеры, проверяющие у пассажиров билеты в пригородных электропоездах, одновременно являются и кассирами. Тем, кто сел в электричку на остановочном пункте, где нет кассы, они просто продают билет. А вот с тех, кто зашел в вагон на станции, где касса есть, взимают 50 рублей за оформление билета. Впрочем, контролеры тоже люди. И если, допустим, они видят, что пассажир на станции Ангарск заскочил в вагон с высунутым языком, тяжело дыша, и честно признался:то с него денег за оформление билета могут не потребовать. Но это если повезет.Правила действуют по всей стране.