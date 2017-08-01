.
,

Почему деньги берут?


0

Сегодня, 17:22
 Количество просмотров: 40
    

- Я поехала к подруге на юбилей. Билет купила до станции Заводская. За полную стоимость. Возвращаясь домой, немного опаздывала, поэтому решила, что куплю билет у контролера. Контролер потребовала 50 рублей за услугу и 57 рублей за билет. Разве это правильно? Я позвонила в Иркутск и узнала, что, оказывается, по всей стране убрали кассиров с небольших станций, и теперь люди с бесплатным проездом вынуждены платить 100 рублей, оплачивая тариф и оформление. Вот что придумало Министерство РЖД! Вы можете прокомментировать эту ситуацию?
Людмила Гавриловна


Людмила Гавриловна, вы, видимо, давно в электричках не ездили. Плату за оформление билетов непосредственно в поездах с пассажиров взимают уже больше трех лет. Эта услуга прописана в «Правилах перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», утвержденных приказом Министерства транспорта РФ № 473 в последней редакции 19.12.2013 г. (пункт 57).

Контролеры, проверяющие у пассажиров билеты в пригородных электропоездах, одновременно являются и кассирами. Тем, кто сел в электричку на остановочном пункте, где нет кассы, они просто продают билет. А вот с тех, кто зашел в вагон на станции, где касса есть, взимают 50 рублей за оформление билета. Впрочем, контролеры тоже люди. И если, допустим, они видят, что пассажир на станции Ангарск заскочил в вагон с высунутым языком, тяжело дыша, и честно признался: «Мне очень в Иркутск надо, торопился, билет не успел купить», то с него денег за оформление билета могут не потребовать. Но это если повезет.

Правила действуют по всей стране. Однако в некоторых регионах их отменяют по требованию транспортной прокуратуры.


Галина ЛЕМЗЯКОВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Все новости категории

Спортивные новости
Четыре медали с чемпионата Европы по универсальному бою
Золотая медаль с летней спартакиады учащихся России 2017
Не лезьте в Китой!
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Член семьи
Кому-то помешал
За долг могут посадить
Все новости категории

Общество
Вечно молодой
Как дела?
Огород или дача?
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (62)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru