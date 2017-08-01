Почему деньги берут?

- Я поехала к подруге на юбилей. Билет купила до станции Заводская. За полную стоимость. Возвращаясь домой, немного опаздывала, поэтому решила, что куплю билет у контролера. Контролер потребовала 50 рублей за услугу и 57 рублей за билет. Разве это правильно? Я позвонила в Иркутск и узнала, что, оказывается, по всей стране убрали кассиров с небольших станций, и теперь люди с бесплатным проездом вынуждены платить 100 рублей, оплачивая тариф и оформление. Вот что придумало Министерство РЖД! Вы можете прокомментировать эту ситуацию?
Людмила Гавриловна
Людмила Гавриловна, вы, видимо, давно в электричках не ездили. Плату за оформление билетов непосредственно в поездах с пассажиров взимают уже больше трех лет. Эта услуга прописана в «Правилах перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», утвержденных приказом Министерства транспорта РФ № 473 в последней редакции 19.12.2013 г. (пункт 57).
Контролеры, проверяющие у пассажиров билеты в пригородных электропоездах, одновременно являются и кассирами. Тем, кто сел в электричку на остановочном пункте, где нет кассы, они просто продают билет. А вот с тех, кто зашел в вагон на станции, где касса есть, взимают 50 рублей за оформление билета. Впрочем, контролеры тоже люди. И если, допустим, они видят, что пассажир на станции Ангарск заскочил в вагон с высунутым языком, тяжело дыша, и честно признался: «Мне очень в Иркутск надо, торопился, билет не успел купить»,
то с него денег за оформление билета могут не потребовать. Но это если повезет.
Правила действуют по всей стране. Однако в некоторых регионах их отменяют по требованию транспортной прокуратуры.
Галина ЛЕМЗЯКОВА
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30