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Кому достанется страховка?


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Сегодня, 17:25
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- Мой отец умер. Знаю, что он брал потребительский кредит и был застрахован. Могу ли я получить страховку?
Ирина


Можете. Недавно Ангарский городской суд принял решение по аналогичному случаю.

В сентябре 2015 года Николай купил стиральную машинку за 24 тысячи рублей. При этом мужчина оформил в банке годовой потребительский кредит и на 41 тысячу 556 рублей застраховал свою жизнь в страховой компании. Срок страхования был равен сроку действия кредитного договора - по сентябрь 2016 года. Но через полгода 60-летний мужчина умер. Беда всегда приходит внезапно, вдова на похороны мужа потратила немалые деньги, влезла в долги.

Согласно договору, который умерший заключил со страховой компанией, к страховым рискам относится смерть заемщика, инвалидность 1-й и 2-й группы, травма. Страховая компания, как и положено, в сентябре 2016 года перечислила на счет умершего мужчины страховую выплату в размере 41 556 рублей. При этом часть поступившей суммы была списана в счет погашения задолженности по кредиту. Остаток составил 33 370 рублей.

Вдова с этой суммой согласилась, она считает, что деньги за кредит с них высчитали законно: наследники отвечают не только по доходам, но и по долгам умершего родственника. Но есть одно важное условие: нужно доказать, что на момент заключения договора заемщик был здоров.

Ольга КРАСНОВА

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