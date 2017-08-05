Поедем по дворам?

- На пересечении улиц Энгельса и Бульварной всегда очень оживленное движение автомобилей, включая пригородные маршруты автобусов. Некоторые автомобилисты, чтобы не рисковать, объезжают этот перекресток через двор дома № 1. И едут они там не снижая скорости. Все жители этого дома автоматически попадают в группу риска! Будет ли наведен порядок на этом участке дороги? Может, на этом перекрестке следует установить светофор?
Альбина Васильевна, 211 кв-л
По вопросу установки светофорного регулирования на перекрестке улицы Энгельса и улицы Бульварной города Ангарска Иркутской области сообщаю, что 25.07.2017 года сотрудниками дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу осуществлен выезд на перекресток улицы Энгельса и улицы Бульварной с целью ознакомления с дорожной обстановкой, также изучен топографический анализ дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Установлено, что за 2016 год на данном перекрестке совершено три ДТП с материальным ущербом, за текущий период 2017 года также совершено три ДТП с материальным ущербом. Все ДТП совершены в зимний период из-за несоблюдения очередности проезда перекрестка.
Б.М. ВАЩЕНКО,
врио начальника ГИБДД УМВД России
по Ангарскому городскому округу, майор полиции
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