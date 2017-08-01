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Что за опекун?


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Вчера, 00:00
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- Мне постоянно поступают звонки из социальной защиты с предложением оформить над собой опекунство. Только опекун должен быть неработающим и не получающим пенсию. А где я найду такого гражданина? Объясните толком, как это делается, зачем и кто может стать моим опекуном?
Антонина КРАВЧЕНКО,
Почётный гражданин, первая учительница Ангарска, 90 лет


Что за опекун?
Правильно, когда молодые заботятся о пожилых, а не наоборот.
фото с сайта www. usolie.info


Для начала разберемся, что же такое опека и для чего она нужна? Опека - это помощь несовершеннолетним и недееспособным гражданам в создании для них нормальных условий жизни. Над пожилыми людьми может осуществляться полная опека либо же выплачиваться компенсация по уходу.

Полная опека может быть оформлена в том случае, если гражданин признается судом полностью недееспособным, то есть не может принимать адекватные решения и не отвечает за свои действия.

В случае, если человек дееспособен, несмотря на возраст, можно оформить компенсацию по уходу за пожилыми людьми, объяснили нашей газете в центре консультирования Пенсионного фонда РФ.

Онлайн-консультант официального сайта Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru) Светлана ПЕРМИКИНА рассказала, что компенсационная выплата составляет 1200 рублей в месяц, а оформить ее может любой трудоспособный гражданин, достигший 14 лет, но обязательно не имеющий дохода, такое требование установлено пенсионным законодательством и регламентом Пенсионного фонда России.

Непонятно не только это требование, но и портрет гражданина, который может оформить уход. Как вы представляете себе человека, который не имеет никакого дохода? Лично я вижу асоциального элемента. Или студента, школьника старших классов.

Знаете, к чему приводит такая форма поддержки нетрудоспособного гражданина? Добродушные бабушки оформляют в опекуны подросших внуков, чтобы у них были денежки на карманные расходы. Только у Антонины Ивановны внуки уже взрослые, работающие, а правнуки маленькие. Но когда чуть подрастут, бабушка сможет им помочь.

Ксения БАЛИНА

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