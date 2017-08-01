Что за опекун?

Антонина КРАВЧЕНКО,

Почётный гражданин, первая учительница Ангарска, 90 лет

фото с сайта www. usolie.info

Ксения БАЛИНА

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Для начала разберемся, что же такое опека и для чего она нужна? Опека - это помощь несовершеннолетним и недееспособным гражданам в создании для них нормальных условий жизни. Над пожилыми людьми может осуществляться полная опека либо же выплачиваться компенсация по уходу.Полная опека может быть оформлена в том случае, если гражданин признается судом полностью недееспособным, то есть не может принимать адекватные решения и не отвечает за свои действия.В случае, если человек дееспособен, несмотря на возраст, можно оформить компенсацию по уходу за пожилыми людьми, объяснили нашей газете в центре консультирования Пенсионного фонда РФ.Онлайн-консультант официального сайта Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru) Светлана ПЕРМИКИНА рассказала, что компенсационная выплата составляет 1200 рублей в месяц, а оформить ее может любой трудоспособный гражданин, достигший 14 лет, но обязательно не имеющий дохода, такое требование установлено пенсионным законодательством и регламентом Пенсионного фонда России.Непонятно не только это требование, но и портрет гражданина, который может оформить уход. Как вы представляете себе человека, который не имеет никакого дохода? Лично я вижу асоциального элемента. Или студента, школьника старших классов.Знаете, к чему приводит такая форма поддержки нетрудоспособного гражданина? Добродушные бабушки оформляют в опекуны подросших внуков, чтобы у них были денежки на карманные расходы. Только у Антонины Ивановны внуки уже взрослые, работающие, а правнуки маленькие. Но когда чуть подрастут, бабушка сможет им помочь.