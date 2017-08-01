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Что это?


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Вчера, 00:15
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- Этим летом мы с внуком решили пройтись по интересным местам нашего города и обнаружили около памятника декабристам на улице Московской какую-то малую архитектурную форму в виде цветка. Я не знала, как объяснить внуку, что это такое. А вы знаете?
Мария Ивановна


Что это?
«Крылья» в высоту достигают 6 метров, их вес - 3 тонны.

На самом деле на этом сооружении изображен не только цветок, но и крылья. Как рассказала нашей газете Лариса ДАВЫДОВА, директор музея Победы, это малая декоративно-скульптурная композиция под названием «Крылья», автором и создателем которой является кузнец Виктор Алексеевич СЛИВКА. Она была заказана администрацией города и установлена 22 октября 2009 года за 800 тысяч рублей. Выполнена архитектурная композиция из стали.

Что же она символизирует? Лариса Анатольевна считает, что устремление в будущее. Сам же автор утверждает, что в этой композиции он выразил мысль о человеке, который способен подняться в небо, несмотря на жизненные невзгоды. А росток, стремящийся к солнцу, является символом развития нашего города.

Мария КОВРИГИНА,
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