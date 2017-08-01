Мария Ивановна

Мария КОВРИГИНА,

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На самом деле на этом сооружении изображен не только цветок, но и крылья. Как рассказала нашей газете Лариса ДАВЫДОВА, директор музея Победы, это малая декоративно-скульптурная композиция под названием «Крылья», автором и создателем которой является кузнец Виктор Алексеевич СЛИВКА. Она была заказана администрацией города и установлена 22 октября 2009 года за 800 тысяч рублей. Выполнена архитектурная композиция из стали.Что же она символизирует? Лариса Анатольевна считает, что устремление в будущее. Сам же автор утверждает, что в этой композиции он выразил мысль о человеке, который способен подняться в небо, несмотря на жизненные невзгоды. А росток, стремящийся к солнцу, является символом развития нашего города.