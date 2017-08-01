Когда принесут пенсию?

- Пенсию мне приносят 20-го числа каждого месяца. В вашей газете я прочитала информацию, что с июля пенсию будут доставлять на три дня позже. Однако мне деньги принесли день в день, а меня дома не было. Зачем вы даете неверную информацию, сбиваете людей с толку?

Анна Матвеевна



Анна Матвеевна, мы людей с толку не сбиваем, наша задача дать читателям достоверную информацию, подсказать, что будет, где и когда. Что мы и сделали, напечатав информацию 13.07 («Пенсию задержат»), а вы её невнимательно прочитали. Поясним: мы действительно сообщили, что с июля 2017 года доставку пенсий в Ангарске переносят на три дня: если раньше доставляли до 20 числа месяца, то будут доставлять до 23 числа. Но речь шла о службах доставки пенсий кредитными организациями. То есть позже на три дня деньги получат те пенсионеры, которым пенсия поступает на банковские карточки.

Как нашей редакции пояснил Евгений КОЛЯДЕНКО, начальник службы доставки пенсий «Почта России», график доставки пенсий на дом не изменился, деньги доставляют строго в установленные сроки - с 3 по 23 число каждого месяца. Такой график установлен на весь 2017 год, так что пенсионеры, которые получают пенсии на дому, могут жить спокойно - деньги им доставят число в число. Даже если это суббота или воскресенье. Если график доставки будет изменен в 2018 году, пенсионеров об этом оповестят заранее.

Ольга КРАСНОВА