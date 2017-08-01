Нас дурят?

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Геннадий ИвановичТема увеличения размера платы за общедомовые нужды в последнее время самая горячая и больная. Уж сколько раз мы писали об этом, а возмущение народное никак не ослабевает. Нам звонят, нам приносят квитанции, письма. А один из читателей даже предложил организовать сбор подписей под обращением к депутатам Законодательного собрания Иркутской области с просьбой законодательно обязать управляющие компании из своего кармана оплачивать освещение чердаков и подвалов. «Потому что у нас нет ключей от этих помещений и даже если мы захотим туда попасть, нам их не дадут – это уже проверенный факт. Тот, кто пользуется освещением, тот и должен за него платить». И пусть это не всегда так, но в целом справедливо – электричество в технических помещениях нужно не жильцам, а сотрудникам УК для проведения определённых работ. Как оно используется и есть ли вообще, проверить невозможно, а платить приходится, да ещё столько, будто свет горит там круглосуточно!Дурят ли нас? Моё личное мнение – да. Потому что мы платим за то, чем не пользуемся и пользоваться не можем. Как по закону – нужно проверять, для этого и существует прокуратура, надзорный орган, призванный следить за соблюдением прав граждан. Вообще в Жилищном кодексе чётко сказано, что на общедомовые нужды расходуются горячая и холодная вода, электричество и услуги по водоотведению. Логика проста: если используется вода, значит, должно быть и водоотведение. Она же не может уходить в никуда (хоть на самом деле так оно и есть). Кстати, в который раз советуем забыть о мытье подъездов и поливе газонов как направлениях использования воды на ОДН. Это так нам только поначалу говорили, чтобы хоть что-то реальное, ощутимое показать. На самом деле всем понятно, что газонов никто не поливает, а полы моют водой из квартир жильцов, ибо домов, где есть отдельные помещения для уборщиц, почти нет. ОДН – это просто потери ресурсов, которые решено переложить на жильцов. Это сливы воды в подвал при авариях. Это «нулевые» квартиры, сдаваемые в аренду. И это, к сожалению, не вовремя переданные показания индивидуальных приборов учёта. Проще говоря, это тот самый бардак в системе, который приводит к увеличению потребления ресурса как фактическому, так и мнимому, на бумаге. Кто должен следить за состоянием инженерных коммуникаций в доме? Не собственники. Кто обязан контролировать, чтобы люди были зарегистрированы по месту жительства? Тоже не жильцы. А вот платить за то, что всё это не делается, должны именно жильцы, собственники квартир.