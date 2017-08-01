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В садик пойдём?


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Сегодня, 16:29
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- Ребенку будет 1,5 года, можно ли в сентябре-октябре устроить его в ясли?

- Нам дали место в детском саду, который находится в другом районе города. Возможно ли поменять это место на детский сад по месту жительства?

- Есть ли в городе специализированные садики для детей, страдающих сахарным диабетом?
Наталья


Распределение мест в детские сады на территории Ангарского городского округа осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», утверждённым постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 24.06.2016 № 1538-па. Регламент разработан в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с п. 3.6.3.4 регламента распределение мест в дошкольные учреждения осуществляет комиссия по комплектованию. В состав комиссии (13 человек) входят представители общественного совета «Родительская инициатива», специалисты управления образования, руководители дошкольных образовательных учреждений.

Решение о предоставлении места ребенку в дошкольном учреждении принимается коллегиально комиссией. В первую очередь на вакантные места в образовательные учреждения распределяются дети из списка льготной очереди, во вторую - дети из общей очереди.

Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется один раз в год (апрель-май текущего года). Работа комиссии по распределению детей из очереди на 2017/2018 учебный год завершилась 31.05.2017. В настоящее время вакантные места в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях отсутствуют.

Лариса ЛЫСАК,
начальник управления
образования администрации АГО

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