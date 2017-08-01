Без ответа

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Надежда Васильевна, житель
квартала 93, садовод и читатель:

- В газете «Ангарские ведомости» депутат КУРАНОВ написал про маршрут №203 до СНТ «Строитель». Он утверждает, что пассажиры маршрута № 203, как и прежде, совершают посадку на автостанции. Но ведь это вранье! Взять меня. Я езжу на этом маршруте регулярно. Сажусь в 91 квартале, на «Доме книги», и дальше мы едем по К. Маркса до Центрального рынка, не заезжая на автостанцию, до ФЗО, поворот на Китойский мост и дальше до СНТ «Строитель». Ну проехал бы депутат на 203-м сам, а потом бы и выступал с рассказами, кто как работает!..

Марина Анатольевна, мастер
народного творчества:

- У меня много конструктора “Лего”. С удовольствием поменяю его на пуговицы, нитки, баночки, лоскутки и пр., пригодное для рукоделия. Если есть что предложить, звоните: 8 964 264 72 20.

Людмила, расстроенный житель
квартала 205:

- За ТЦ «Фестиваль» начали строительство. В минувшие выходные аж в 6.30. Добрались уже до сосен и берез. Пилят, выкорчевывают, грузят и увозят. Печально. Ликвидируется еще один городской лесок, какими был украшен наш город. Вот только для кого стараются? Город теряет свою привлекательность, загибается, люди уезжают. Вот и наша семья задумалась о смене места жительства. Что нас удержит здесь? Ну уж точно не еще один торговый центр.

Валентина Константиновна,
недоумевающая:

- В прошлом году ликвидировали остановочный павильон возле стадиона «Ангара». Пообещали скоро поставить новый. Прошел год, остановки нет. Неужели даже такая малость не по силам нашей администрации?
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