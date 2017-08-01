Без ответа

Надежда Васильевна, житель

квартала 93, садовод и читатель:

Марина Анатольевна, мастер

народного творчества:

Людмила, расстроенный житель

квартала 205:

Валентина Константиновна,

недоумевающая:

- В газете «Ангарские ведомости» депутат КУРАНОВ написал про маршрут №203 до СНТ «Строитель». Он утверждает, что пассажиры маршрута № 203, как и прежде, совершают посадку на автостанции. Но ведь это вранье! Взять меня. Я езжу на этом маршруте регулярно. Сажусь в 91 квартале, на «Доме книги», и дальше мы едем по К. Маркса до Центрального рынка, не заезжая на автостанцию, до ФЗО, поворот на Китойский мост и дальше до СНТ «Строитель». Ну проехал бы депутат на 203-м сам, а потом бы и выступал с рассказами, кто как работает!..- У меня много конструктора “Лего”. С удовольствием поменяю его на пуговицы, нитки, баночки, лоскутки и пр., пригодное для рукоделия. Если есть что предложить, звоните: 8 964 264 72 20.- За ТЦ «Фестиваль» начали строительство. В минувшие выходные аж в 6.30. Добрались уже до сосен и берез. Пилят, выкорчевывают, грузят и увозят. Печально. Ликвидируется еще один городской лесок, какими был украшен наш город. Вот только для кого стараются? Город теряет свою привлекательность, загибается, люди уезжают. Вот и наша семья задумалась о смене места жительства. Что нас удержит здесь? Ну уж точно не еще один торговый центр.- В прошлом году ликвидировали остановочный павильон возле стадиона «Ангара». Пообещали скоро поставить новый. Прошел год, остановки нет. Неужели даже такая малость не по силам нашей администрации?