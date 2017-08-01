Что будет с «Бригантиной»?

Нина Викторовна



Оксана ТИХАЯ

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В магазине «Бригантина» нам рассказали, что переезд на новое место – вопрос решенный. Весь первый этаж здания в 207 квартале, включая книжный магазин, находится в частной собственности. Около месяца назад владелец помещения уведомил коллектив о расторжении договора аренды, предложив взамен другое помещение. Работники книжного подчеркивают, что никаких претензий к владельцу не имеют, с ними поступили не только законно, но и корректно.Наверно, потому и не писали, что никто из коллектива тогда не возмущался и не воспользовался преимущественным правом выкупа помещения. Вообще же ситуация на книжном рынке города обстоит именно так, как её описала наша читательница. Небольшие магазины не смогли выдержать конкуренцию с федеральными сетями и тихо ушли один за другим. Одним из последних в городе сдался «Дом книги». Теперь и «Бригантина» съезжает с места, на котором торговала полвека - 52 года, входя в сеть магазинов «Книготорг». Сейчас книжную продукцию в городе представляют магазины книготорговых групп «ПродаЛитъ» и «Читай-город».