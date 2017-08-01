Что будет с «Бригантиной»?

- Вы в курсе, что магазин «Бригантина» переезжает в 33 микрорайон, а вместо него в этом здании будет продуктовый дискаунтер «Хлеб-Соль»? Можно ли как-то повлиять на этот факт и оставить книжный магазин в нашем районе? И так в городе позакрывали книжные магазины: «Букинист», «Тимур», «Дом книги», «Данко». Можно ли нам как-то помочь?
Нина ВикторовнаУже в сентябре “Бригантина” поменяет свой адрес.
В магазине «Бригантина» нам рассказали, что переезд на новое место – вопрос решенный. Весь первый этаж здания в 207 квартале, включая книжный магазин, находится в частной собственности. Около месяца назад владелец помещения уведомил коллектив о расторжении договора аренды, предложив взамен другое помещение. Работники книжного подчеркивают, что никаких претензий к владельцу не имеют, с ними поступили не только законно, но и корректно.- Таких собственников еще поискать надо. В чем вообще проблема? Мы не закрываемся, просто до конца сентября должны переехать по другому адресу. Предупреждаем всех своих старых и новых читателей, что найти нас можно в 33 микрорайоне, дом 11, на первом этаже. Вот интересно: почему вы не писали о нашем предприятии раньше, пять лет назад, когда нас продал КУМИ?
Наверно, потому и не писали, что никто из коллектива тогда не возмущался и не воспользовался преимущественным правом выкупа помещения. Вообще же ситуация на книжном рынке города обстоит именно так, как её описала наша читательница. Небольшие магазины не смогли выдержать конкуренцию с федеральными сетями и тихо ушли один за другим. Одним из последних в городе сдался «Дом книги». Теперь и «Бригантина» съезжает с места, на котором торговала полвека - 52 года, входя в сеть магазинов «Книготорг». Сейчас книжную продукцию в городе представляют магазины книготорговых групп «ПродаЛитъ» и «Читай-город».
Оксана ТИХАЯ
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30