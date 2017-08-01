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Зачем нам кадастр?


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Сегодня, 11:14
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- Квартира приватизирована ещё в 1992 году. Соседка сказала, что ее нужно ставить на кадастр. Так ли это и зачем?
Мария Васильевна


По действующему законодательству невозможно стать полноправным собственником квартиры, дома или участка земли, если сведения об этих объектах не внесены в единый реестр недвижимости (ЕГРН). Это значит, что перед тем, как зарегистрировать права на свое имущество, владелец обязан поставить его на кадастровый учет. Но так было не всегда. До начала 2000 годов процедуры кадастрового учета и регистрации прав мало зависели друг от друга. Поэтому некоторые правообладатели могут столкнуться с тем, что не найдут в реестре недвижимости информацию о своем объекте, хоть он и был оформлен в собственность еще в 90-х годах.

Проверить, содержит ли ЕГРН сведения о вашей квартире, просто. На сайте Росреестра (www.rosreestr.ru), в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», введите ее адрес. Если поиск дал положительный результат, информация об объекте в ЕГРН внесена и кадастровый учет в данном случае не нужен. Квартиру найти не удалось? Значит, в реестре недвижимости она до сих пор не числится. В этом случае можно обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами в любой офис «Мои документы», и информация о недвижимости будет внесена в ЕГРН.


По информации филиала федеральной
кадастровой палаты
по Иркутской области

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