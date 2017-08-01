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Что творится?


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Сегодня, 11:17
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- Что творится с налогом на имущество? В прошлом году заплатили 6000 рублей, а в этом году прислали платежку аж на 25000 рублей! Позвонила в налоговую службу - там ссылаются на какие-то коэффициенты. Неужели налог на имущество подняли в четыре раза?! Большая просьба напечатать новый закон с расшифровкой.
Александра


Налог на имущество физических лиц рассчитывается по-новому.

Филиал ФКУ «Налог-сервис» ФНС России в г.Красноярске приступил к рассылке сводных уведомлений по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам за 2016 год, сформированных по данным инспекции федеральной налоговой службы по г. Ангарску. Имущественные налоги за 2016 год необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2017 г.

У жителей Ангарского городского округа возникают вопросы по начислению налога на имущество физических лиц - по сравнению с прошлым годом его суммы возросли. Это прежде всего связано с изменением коэффициента-дефлятора, который применяется при расчете налоговой базы. Инвентаризационная стоимость объектов недвижимости по состоянию на 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на устанавливаемый органами власти коэффициент-дефлятор, который вырос с 1,147 (2015 г.) до 1,392 (2016 г.).

Кроме того, в связи с тем, что Думой города Ангарска не было принято решение об установлении ставок налога на имущество физических лиц на 2015 год, в прошлом году расчет производился в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Затем решением Думы Ангарского городского округа от 27.01.2016 № 147-12/01рД были установлены более высокие ставки налога в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости имущества.

Т.Н. СЫЧИХИНА,
советник государственной
гражданской службы РФ
1 класса, начальник
инспекции федеральной налоговой службы
по г. Ангарску

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