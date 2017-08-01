Что за программа?

- В почтовом отделении, которое находится напротив магазина «Ярославна» (п/о № 16), ввели новую программу, которая непонятно как работает. Скопились большие очереди. Мне сегодня, чтобы отправить посылку, понадобилось два часа! Парень, который стоял передо мной, ещё вчера не смог оформить услугу. Почему без очередей работать не можем? И почему сотрудники почты не умеют работать по новой программе?
Дарья
УФПС Иркутской области сообщает, что в настоящее время отделение почтовой связи Ангарск 665816 временно работает в сокращенном режиме в связи с обновлением программного обеспечения. Внедрение нового оборудования и программ позволит значительно улучшить клиентский сервис и скорость обслуживания.
В июле в данном отделении были открыты несколько вакансий, сейчас приняты новые операторы и почтальоны, штат полностью укомплектован. Все новые сотрудники имеют хорошую квалификацию и прошли обучение.
Валерия ГОРЕЛИК,
главный специалист
по корпоративным
коммуникациям
УФПС Иркутской области –
филиал ФГУП «Почта России»
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