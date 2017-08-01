Что за программа?

Дарья



Валерия ГОРЕЛИК,

главный специалист

по корпоративным

коммуникациям

УФПС Иркутской области –

филиал ФГУП «Почта России»

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УФПС Иркутской области сообщает, что в настоящее время отделение почтовой связи Ангарск 665816 временно работает в сокращенном режиме в связи с обновлением программного обеспечения. Внедрение нового оборудования и программ позволит значительно улучшить клиентский сервис и скорость обслуживания.В июле в данном отделении были открыты несколько вакансий, сейчас приняты новые операторы и почтальоны, штат полностью укомплектован. Все новые сотрудники имеют хорошую квалификацию и прошли обучение.