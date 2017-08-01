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Сколько вольт?


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- У моей старенькой соседки сломался холодильник, она отдала его в ремонт, и после этого вскоре он опять сломался. Вызвали электрика. Он замерил в квартире в напряжение, оно было выше нормы – 249 вольт. Мы позвонили в электросети, и нам там ответили, что сейчас по городу везде повышенное напряжение. Так ведь могут многие электроприборы сгореть! Кто должен отрегулировать напряжение в домах?
Роза Иннокентьевна,
6 микрорайон


Сколько вольт?
Прежде чем грешить на сети, посмотрите на год выпуска и страну-производителя бытовой техники.
Фото Николая Стернина


07.08.2017 г., в 11.05, персоналом филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети» были произведены инструментальные измерения по адресу: г Ангарск, 6 микрорайон, дом 1, ВРУ-0,4кВ.

U фазное
1. фаза А = 240 В;
2. фаза В = 237 В;
3. фаза С = 240 В.

U линейное:
1. фаза АВ = 416 В;
2. фаза ВС = 415 В;
3. фаза АС = 414 В.

Заключение: напряжение в ВРУ-0,4кВ дома № 1 микрорайона 6 соответствует ГОСТу 32144-2013.

Н.Н. ПОЛУПАН,
директор филиала «Ангарские электрические сети»
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
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