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Куда жаловаться?


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Сегодня, 11:49
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- Куда обращаться, если УК не исполняет условия договора?

Первым делом сообщить о нарушении условий договора с управляющей компанией необходимо в службу государственного жилищного надзора Иркутской области (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18а/1 (вход с ул. Култукской), тел. (3952) 70-33-50). Именно эта организация контролирует работу жилищных компаний и может заставить их делать то, что они делать должны.

Как это происходит? Вы пишете обращение в службу – почтой или оставляете электронное обращение на сайте ведомства. Второй вариант удобнее и быстрее, но пока у нас нет никаких сведений, насколько быстро такие обращения рассматриваются. Так что надёжнее всего найти знакомых, которые бывают в Иркутске достаточно часто и могут завезти обращение лично. Итак, пишете письмо и ждёте ответа. Положенный по закону срок – 30 дней. Обычно в него укладываются. За это время в ваш дом приедет комиссия, чтобы проверить на месте изложенные вами в письме факты. Если в доме есть совет, то его председателя могут пригласить для подписания актов протокола. В любом случае этот протокол должен подписывать собственник, отправивший обращение.

Составление протокола о нарушениях – это ещё только полдела. В этом документе будут указаны сроки, в которые нарушения необходимо устранить. Вот, например, ваша управляющая компания нерегулярно вывозит мусор и не убирается во дворе. Трава некошена, грязь, прошлогодняя листва. Будет выдано предписание: навести порядок в течение стольких-то дней. По прошествии этого срока пройдёт повторная проверка. И если нарушение будет устранено (то есть двор, к примеру, уберут и мусор вывезут), то претензии будут сняты.

Анастасия КУРМАЗОВА


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