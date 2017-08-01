Зачем они лежат?

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КНЯЗЕВА

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Искусственные дорожные неровности (в народе их называют «лежачими полицейскими») устанавливает администрация АГО. По предписаниям ГИБДД. Госавтоинспекция действует по инструкции, в том числе и требованиям ГОСТа. Так, например, искусственные дорожные неровности обязательно должны быть возле школ и детских садов. Но их нельзя устанавливать возле больниц и поликлиник, чтобы «скорая» могла без всяких препятствий проехать на место. Прямым показанием к установке «лежачего полицейского» является увеличение количества аварий и наездов на пешеходов на какой-то улице. После того как ГИБДД принимает решение о необходимости искусственной неровности на дороге, в адрес собственника, то есть администрации, инспекция выдвигает требование – установить. Обычно администрация закладывает стоимость установки «полицейского» в ремонт дороги. Какого именно, выбирает сама. Их два вида: сборно-разборные (это такие, перед которыми автомобилисту приходится почти полностью останавливать машину) и монолитные (на них машину немного подкидывает, но язык уже не откусишь).Есть ли от обоих толк? В ГИБДД уверены, что да. Например, как нам пояснили в госавтоинспекции, на участке Ленинградского проспекта, в районе остановки «Узел связи», значительно сократилось количество наездов на пешеходов.